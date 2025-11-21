जौनपुर जेल में दहेज हत्या के आरोप में बंदी ने फंदे से लटककर दी जान, जेल प्रशासन में हड़कंप

जागरण संवाददाता, जौनपुर। जिले की जिला कारागार में शुक्रवार को एक बंदी ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली, जिससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया।

शहर कोतवाली क्षेत्र के तारापुर तकिया निवासी मोहम्मद सुफियान (24) दहेज हत्या के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में बंद था। उसकी पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में वह जेल में था। सूत्रों के मुताबिक सुफियान ने जेल परिसर स्थित जनरेटर रूम में गमछे के सहारे फांसी लगा ली।