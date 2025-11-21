Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जौनपुर जेल में दहेज हत्या के आरोप में बंदी ने फंदे से लटककर दी जान, जेल प्रशासन में हड़कंप

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 04:00 PM (IST)

    जौनपुर जिला जेल में संजय नामक एक बंदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। जिले की जिला कारागार में शुक्रवार को एक बंदी ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली, जिससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया।

    शहर कोतवाली क्षेत्र के तारापुर तकिया निवासी मोहम्मद सुफियान (24) दहेज हत्या के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में बंद था। उसकी पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में वह जेल में था। सूत्रों के मुताबिक सुफियान ने जेल परिसर स्थित जनरेटर रूम में गमछे के सहारे फांसी लगा ली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुबह जब जेल कर्मियों ने उसे लटकता देखा तो तुरंत अधिकारियों को सूचना दी गई। घटना की खबर पाते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच-पड़ताल शुरू कर दी।

    जेल प्रशासन पूरे प्रकरण की छानबीन में जुट गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना से जेल में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।