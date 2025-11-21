जौनपुर जेल में दहेज हत्या के आरोप में बंदी ने फंदे से लटककर दी जान, जेल प्रशासन में हड़कंप
जौनपुर जिला जेल में संजय नामक एक बंदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।
जागरण संवाददाता, जौनपुर। जिले की जिला कारागार में शुक्रवार को एक बंदी ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली, जिससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया।
शहर कोतवाली क्षेत्र के तारापुर तकिया निवासी मोहम्मद सुफियान (24) दहेज हत्या के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में बंद था। उसकी पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में वह जेल में था। सूत्रों के मुताबिक सुफियान ने जेल परिसर स्थित जनरेटर रूम में गमछे के सहारे फांसी लगा ली।
सुबह जब जेल कर्मियों ने उसे लटकता देखा तो तुरंत अधिकारियों को सूचना दी गई। घटना की खबर पाते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच-पड़ताल शुरू कर दी।
जेल प्रशासन पूरे प्रकरण की छानबीन में जुट गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना से जेल में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।
