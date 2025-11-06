जौनपुर में पत्नी को मौत के घाट उतारने वाले पति को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, जौनपुर। मछलीशहर थाना क्षेत्र के बारी गांव में मारपीट कर पत्नी की हत्या करने के दोषी पति दयाशंकर को अपर सत्र न्यायाधीश पीएन पांडेय ने आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया। मृतका के भाई महेंद्र कुमार ने घटना की रिपोर्ट मछलीशहर थाने में दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी बहन सरोजा देवी की शादी 15 वर्ष पूर्व दयाशंकर से हुई थी।

पति व ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे। 21 अप्रैल 2016 को पति दयाशंकर व ससुराल वाले उसकी बहन को मारे-पीटे और 10 हजार रुपये की मांग की। बहन ने पिता को बुलाकर जानकारी दी। पिता ने विदाई के लिए कहा, लेकिन वह लोग तैयार नहीं हुए। इसके बाद पति व ससुराल वाले साजिश करके उसकी बहन को जान से मार दिया।