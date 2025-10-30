जागरण संवाददाता, माहुल (आजमगढ़)। अहरौला थाना क्षेत्र के एक गांव में कथित मतांतरण मामले में गायब युवती को पुलिस ने बरामद कर लिया है। आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन युवती के मिलने से उसके परिवार ने राहत की सांस ली है।

मकदुमपुर गांव की 21 वर्षीय युवती को गांव के ही एक विशेष वर्ग के युवक ने बहला-फुसला कर भगा लिया था। युवती के पिता, राम हरख राजभर ने गांव के एक युवक साबिर पर आरोप लगाया कि उसने उनकी पुत्री का मतांतरण कराने के उद्देश्य से उसे भगा लिया।

इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अहरौला पुलिस ने मामला दर्ज कर युवती और आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस की सख्ती को देखते हुए आरोपी के परिवार के सदस्य घर में ताला बंद कर अन्यत्र चले गए थे।

गुरुवार सुबह, थानाध्यक्ष अहरौला प्रदीप कुमार को एक मुखबिर से सूचना मिली कि युवती और साबिर नाम का युवक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के फुलवरिया अंडरपास पर किसी वाहन का इंतजार कर रहे हैं। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी माहुल, सुधीर सिंह, पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे और युवती को बरामद किया। हालांकि, साबिर पुलिस को देखकर वहां से फरार हो गया। बरामद युवती को थाने लाकर पुलिस ने पूछताछ शुरू की। थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार ने बताया कि युवती को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। उसके बयान दर्ज करने के बाद पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार करने के लिए प्रयासरत है।