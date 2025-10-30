जौनपुर में साबिर भगा ले गया हिंदू युवती, मतांतरण की जानकारी मिलते ही हुई बरामदगी
आजमगढ़ के माहुल क्षेत्र के एक गांव से लापता युवती को पुलिस ने बरामद कर लिया है। युवती के पिता ने साबिर नामक युवक पर मतांतरण के उद्देश्य से अपहरण का आरोप लगाया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए युवती को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से बरामद किया, जबकि आरोपी फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। इस घटना ने क्षेत्र में मतांतरण के मुद्दे पर चर्चा को जन्म दिया है।
जागरण संवाददाता, माहुल (आजमगढ़)। अहरौला थाना क्षेत्र के एक गांव में कथित मतांतरण मामले में गायब युवती को पुलिस ने बरामद कर लिया है। आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन युवती के मिलने से उसके परिवार ने राहत की सांस ली है।
मकदुमपुर गांव की 21 वर्षीय युवती को गांव के ही एक विशेष वर्ग के युवक ने बहला-फुसला कर भगा लिया था। युवती के पिता, राम हरख राजभर ने गांव के एक युवक साबिर पर आरोप लगाया कि उसने उनकी पुत्री का मतांतरण कराने के उद्देश्य से उसे भगा लिया।
इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अहरौला पुलिस ने मामला दर्ज कर युवती और आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस की सख्ती को देखते हुए आरोपी के परिवार के सदस्य घर में ताला बंद कर अन्यत्र चले गए थे।
गुरुवार सुबह, थानाध्यक्ष अहरौला प्रदीप कुमार को एक मुखबिर से सूचना मिली कि युवती और साबिर नाम का युवक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के फुलवरिया अंडरपास पर किसी वाहन का इंतजार कर रहे हैं।
सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी माहुल, सुधीर सिंह, पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे और युवती को बरामद किया। हालांकि, साबिर पुलिस को देखकर वहां से फरार हो गया। बरामद युवती को थाने लाकर पुलिस ने पूछताछ शुरू की।
थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार ने बताया कि युवती को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। उसके बयान दर्ज करने के बाद पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार करने के लिए प्रयासरत है।
इस मामले ने क्षेत्र में चर्चा का विषय बना दिया है। युवती के परिवार ने पुलिस की तत्परता की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि आरोपी को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा।
पुलिस ने इस मामले में गंभीरता से कार्यवाही करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी अन्य युवती को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े।इस घटना ने समाज में मतांतरण के मुद्दे पर भी एक बार फिर से चर्चा को जन्म दिया है, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हो रही है।
