धनतेरस से पहले सोने-चांदी के भाव गिरे, जौनपुर के सराफा बाजार में रौनक; मेकिंग चार्ज पर छूट और निश्चित उपहार

जागरण संवाददाता, जौनपुर। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट ने आभूषण बाजार की रौनक बढ़ा दी है। धनतेरस के त्योहार के साथ ही लगन का सीजन शुरू होने से सराफा बाजार में ग्राहक पहुंच रहे हैं। लंबे समय से कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच खरीदारी टाल रहे लोग अब अनुकूल भाव देखकर आभूषणों की खरीदारी में रुचि दिखा रहे हैं।

धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसे में त्योहार को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। वहीं, शादी-विवाह का सीजन शुरू होने से भी बाजार को मजबूती मिल रही है। लगन के लिए लोग सोने की चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, झुमके और चांदी की पायल सहित अन्य आभूषणों की खरीदारी कर रहे हैं।

निश्चित आकर्षक उपहार का ऑफर शोरूम संचालकों की ओर से भी ग्राहकों को लुभाने के लिए मेकिंग चार्ज पर छूट के साथ ही निश्चित आकर्षक उपहार का ऑफर दे रहे हैं। धनतेरस के शुभ मुहरत पर खरीदारी के लिए चांदी के सामान में लक्ष्मी व गणेश की मूर्ति, पूजन थाली व चांदी के सिक्के की बुकिंग अभी से की

जा रही है। सराफा कारोबारियों के अनुसार कीमतों में नरमी आने से ग्राहकों का रुझान बढ़ा है। खासकर शादी की खरीदारी करने वाले परिवार बजट के अनुसार आभूषण पसंद कर रहे हैं। गहना कोठी के अधिष्ठाता विनीत सेठ ने बताया कि सोने के साथ ही चांदी का मूल्य पहले की अपेक्षा कम होने से बाजार में तेजी आई है।