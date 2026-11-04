धनतेरस से पहले जानिए कोलेटरल फ्री लोन देने वाली 3 खास स्कीम, ₹50,000 से ₹10 करोड़ तक उठाएं पैसे

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| हमारे देश में छोटे उद्यमियों की फाइनेंसिंग हेल्प के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। सरकार की ओर से बिना गिरवी के आसानी से लोन उपलब्ध कराई जाने वाली भी योजनाएं चलाई जाती हैं। अगर आप उद्यमी हैं और लोन लेने के लिए कोलेटरल की समस्या आ रही है तो आपको खास स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं।

CGTMSE स्कीम CGTMSE (Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises) योजना बिना गिरवी लोन देने के लिए सबसे खास स्कीम में शामिल है। के तहत बिना किसी गारंटी या कोलैटरल (Collateral-free) के ₹10 करोड़ तक का बिजनेस लोन प्राप्त किया जा सकता है। यह योजना सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSME) को फाइनेंसियल हेल्प प्रदान करने के लिए भारत सरकार और सिडबी (SIDBI) द्वारा चलाई जा रही है। इस स्कीम के तहत सरकार खुद बैंक को लोन पर गारंटी कवर देती है।

पीएम मुद्रा योजना इस स्कीम के तहत ₹50,000 से लेकर ₹20 लाख तक का लोन लिया जा सकता है। इसके लिए भी आपको कोई भी कोलेटरल देने की जरूरत नहीं होती है। PM Mudra Yojna के तहत छोटे और सूक्ष्म स्तर के व्यवसायों में मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर के लिए लोन दिया जाता है। अगर आप छोटे बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये योजना आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है।