विदेशों से भर-भर कर आ रही भारतीय प्रोडक्ट्स की डिमांड, एक्सपोर्ट ऑर्डर 6 महीने के हाई लेवल पर! MSME सेक्टर में प्रोडक्शन सुस्त

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वृद्धि दर अक्टूबर में धीमी रही। सोमवार को जारी मासिक सर्वे में यह जानकारी सामने आई, जिससे पता चलता है कि, उत्पादन और नए ऑर्डर की रफ्तार कम होने से HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) सितंबर के 55.1 से घटकर 54.7 पर आ गया। हालांकि, मजबूत विदेशी मांग ने प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद की है।

S&P Global की ओर से तैयार किया गया PMI लगातार विस्तार का संकेत दे रहा है। इस इनडेस्क में 50 से ऊपर का आंकड़ा गतिविधियों में वृद्धि और 50 से नीचे का आंकड़ा गिरावट दर्शाता है। अक्टूबर में परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स अपने लॉन्गटर्म औसत से ऊपर रहा।

निर्यात ऑर्डर 6 महीने के उच्चतम स्तर पर सर्वे के मुताबिक, नए कारोबार में बढ़ोतरी जारी रही, हालांकि इसकी रफ्तार सितंबर के 7 महीने के हाई लेवल से थोड़ी कम हुई। दूसरी ओर, नए निर्यात ऑर्डर में 6 महीने की सबसे तेज वृद्धि दर्ज की गई। बांग्लादेश, कनाडा, इंडोनेशिया, नेपाल, ओमान, सऊदी अरब, श्रीलंका, ब्रिटेन, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात से भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को बेहतर मांग मिली। HSBC की मुख्य भारतीय अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी के मुताबिक, मजबूत अंतरराष्ट्रीय मांग ने निर्यात ऑर्डर को मजबूती दिया और उत्पादन में वृद्धि बनाए रखने में मदद की।