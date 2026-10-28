कहां से लें कपड़ा, कहां मिलेगा लेदर, क्राकरी और इलेक्ट्रॉनिक्स आयटम? आटो पार्ट्स से ज्वेलरी और मसालों तक ये हैं दिल्ली के 10 मशहूर थोक बाजार

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| दिल्ली देश की राजधानी के साथ ही व्यापारिक रूप से भी बहुत समृद्ध है। दिल्ली में देश के सभी सामानों का थोक बाजार मौजूद है, जहां से देशभर के व्यापारी होल सेल में माल खरीदकर छोटे शहरों में बिक्री करते हैं। कई बार तो दिल्ली घूमने आने वाले लोग भी इन बाजारों से भारी-भरकम खरीदी कर लेते हैं। दिल्ली में सबसे मशहूर सदर बाजार है लेकिन आज आपको 10 ऐसे मार्केट के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां से आप अलग-अलग सामान थोक में खरीद सकते हैं।

बैग मार्केट सदर बाजार के बगल में नबी करीम मार्केट है, जहां होजरी गारमेंट मिल जाते हैं। लेकिन इस बाजार की पहचान लेडीज हैंडबैग, क्लच, पर्स, स्कूल बैग, ट्रैवलिंग बैग, लैपटॉप बैग, ट्रॉली बैग और सूटकेस थोक (Wholesale) दामों पर मिलते हैं। आप यहां से खरीदकर अपने शहर में बिक्री कर सकते हैं।

आभूषणों बाजार इस बाजार की स्थापना 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में हुई थी, जो आज भी दिल्ली वालों के दिलों में धड़कती है। यह बाजार मुख्य रूप से चांदी के गहनों, कुंदन, पोलकी, सोना, एंटीक ज्वेलरी, मीनाकारी और कस्टमाइज्ड आभूषणों के लिए जाना जाता है। दरीबा कलां के अलावा दिल्ली का करोल बाग भी ज्वेलरी मार्केट के रूप में फेमस है।

इलेक्ट्रिक मोटर्स और उपकरण मशीनरी और इलेक्ट्रिकल आयटम्स के लिए दिल्ली का अजमेरी गेट मार्केट मशहूर है। यहां आमतौर पर पावर टूल्स और मशीनरी, इलेक्ट्रिक मोटर्स और उपकरण, हार्डवेयर और सुरक्षा उपकरण जैसी मशीने मिल जाते हैं। थोक से ज्यादा यहां रिटेल खरीद बिक्री होती है। ये इलाका नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के नजदीक है। इसके अलावा गफ्फार मार्केट और लाजपत राय मार्केट भी प्रसिद्ध है।

फर्नीचर मार्केट फर्नीचर के लिए दिल्ली में अलग-अलग मशहूर मार्केट हैं। जहां से आप ट्रेंडी सोफा सेट्स, डाइनिंग टेबल, डबल बेड ऑफिस सेटअप, घर के लिए स्टडी टेबल, क्लासिक रॉकर्स और खूबसूरत नक्काशीदार लकड़ी के पार्टिशन/डिवाइडर जैसी चीजें खरीद सकते हैं। इसमें कीर्ति नगर फर्नीचर मार्केट सबसे खास है, इसे एशिया का सबसे बड़ा होलसेल और रिटेल फर्नीचर मार्केट माना जाता है। इसके अलावा पंचकुइयां रोड, जेल रोड और अमर कॉलोनी मार्केट खास हैं।

मसाला और सूखे मेवे का बाजार दिल्ली का दिल कहे जाने वाले चांदनी चौक से सटे खारी बावली बाजार को मसालों और ड्राई फ्रूट्स के हब के रूप में पहचाना जाता है। इसे एशिया की सबसे बड़ी मंडी भी माना जाता है। आपको बता दें कि यहां थोक और रिटेल दोनों में ही आप मसाले और सूखे मेवे खरीद सकते हैं। यहां से देशभर के व्यापारी माल खरीदने आते हैं।