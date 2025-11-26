जौनपुर में आरोपितों की गिरफ्तारी तक शवदाह से स्वजन ने किया इनकार

जागरण संवाददाता, जौनपुर। गोंडा जिले में तैनात सहायक अध्यापक विपिन कुमार यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद गांव मल्हनी में उबाल है।

बुधवार देर रात जब उनका शव पैतृक गांव पहुंचा तो परिजनों और ग्रामीणों ने साफ घोषणा कर दी कि जब तक जिम्मेदार अधिकारियों पर हत्या सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी नहीं की जाती, तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा।