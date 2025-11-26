जौनपुर में आरोपितों की गिरफ्तारी तक शवदाह से स्वजन ने किया इनकार
जौनपुर में एक परिवार ने आरोपियों की गिरफ्तारी तक शव का दाह संस्कार करने से इनकार कर दिया है। परिवार का कहना है कि पुलिस जब तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती, वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इस घटना से क्षेत्र में तनाव का माहौल है और लोग पुलिस की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं।
जागरण संवाददाता, जौनपुर। गोंडा जिले में तैनात सहायक अध्यापक विपिन कुमार यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद गांव मल्हनी में उबाल है।
बुधवार देर रात जब उनका शव पैतृक गांव पहुंचा तो परिजनों और ग्रामीणों ने साफ घोषणा कर दी कि जब तक जिम्मेदार अधिकारियों पर हत्या सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी नहीं की जाती, तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा।
गांव का माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण है और सैकड़ों ग्रामीण न्याय की मांग को लेकर घर के बाहर डंटे हुए हैं। उधर, बताया गया है कि मौत की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है।
विदित हो कि मंगलवार की सुबह विपिन ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी।
