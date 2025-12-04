Language
    जौनपुर में कचहरी के ल‍िए न‍ि‍कले बुजुर्ग की चलती ट्रेन पर चढ़ने के प्रयास में मौत

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 05:48 PM (IST)

    जौनपुर में कचहरी जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे एक बुजुर्ग की चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में दुखद मौत हो गई। संतुलन बिगड़ने से वे ट्रेन और प्लेटफॉर ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। औड़िहार-जौनपुर रेल प्रखंड के डोभी रेलवे स्टेशन के यार्ड के निकट गुरुवार की सुबह एक वृद्ध की मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब 65 वर्षीय दीपक राम उर्फ विपत चलती ट्रेन पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे और वह ट्रेन के पहिए के नीचे आ गए। मृतक की पहचान खलिया खास गांव के निवासी के रूप में हुई है।

    परिवार के सदस्यों के अनुसार, दीपक राम सुबह दीवानी कचहरी जाने के लिए घर से निकले थे। वह लगभग आठ बजे स्टेशन पहुंचे, जहां गाजीपुर सिटी से जौनपुर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन आ रही थी। यार्ड के पास जब उन्होंने चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास किया, तब वह अचानक गिर गए और ट्रेन के पहिए के नीचे आ गए। इस दुर्घटना में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दीपक राम के दो पुत्र हैं, जिनमें से एक का नाम ज्ञानू और दूसरे का रमेश है। वह छोटे पुत्र रमेश के परिवार के साथ रहते थे।

    इस दुखद घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का करुण क्रंदन सुनकर आसपास के लोग भी दुखी हो गए। थाना प्रभारी सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि स्टेशन मास्टर की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी की।

    यह घटना न केवल परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक बड़ा सदमा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं अक्सर होती हैं, और इसके लिए जागरूकता की आवश्यकता है। रेलवे प्रशासन को चाहिए कि वह यात्रियों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।

    इस घटना ने यह भी स्पष्ट किया है कि चलती ट्रेन पर चढ़ने का प्रयास करना कितना खतरनाक हो सकता है। यात्रियों को हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए और रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए।दीपक राम की मौत ने उनके परिवार को गहरे दुख में डाल दिया है, और उनकी यादें हमेशा उनके प्रियजनों के दिलों में जीवित रहेंगी।