    यूपी में डिंगुर रेलवे फाटक सोमवार शाम तक रहेगा बंद, मरम्मत कार्य के चलते लिया गया फैसला

    By Pradeep Singh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 04:53 PM (IST)

    जौनपुर के त्रिलोचन-ओईना नहर मार्ग पर डिंगुरपुर रेलवे फाटक वार्षिक मरम्मत के कारण शनिवार सुबह 8 बजे से सोमवार शाम 6 बजे तक बंद रहेगा। स्टेशन मास्टर त्र ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जासं, जलालपुर (जौनपुर)। त्रिलोचन-ओईना नहर मार्ग पर डिंगुरपुर रेलवे फाटक वार्षिक मरम्मत व रेल कार्य को लेकर शनिवार को सुबह आठ से सोमवार शाम छह बजे तक पूरी तरह से बंद रहेगा। यह जानकारी स्टेशन मास्टर त्रिलोचन विशाल गिरी ने दी। बताया कि फाटक बंद होने के बाद लोग पास के तुल्लापुर,रेहटी गेट से आवागमन करेंगे। गौरतलब है कि इस मार्ग से ओईना, रेहारी, बेला,ज गापुर, कुसांव, भाऊपुर समेत अन्य गांव के लोगों का आवागमन रहता है। उनको तीन दिन घूमकर दूसरे फाटक आवागमन करना पड़ेगा।

