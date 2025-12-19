यूपी में डिंगुर रेलवे फाटक सोमवार शाम तक रहेगा बंद, मरम्मत कार्य के चलते लिया गया फैसला

जासं, जलालपुर (जौनपुर)। त्रिलोचन-ओईना नहर मार्ग पर डिंगुरपुर रेलवे फाटक वार्षिक मरम्मत व रेल कार्य को लेकर शनिवार को सुबह आठ से सोमवार शाम छह बजे तक पूरी तरह से बंद रहेगा। यह जानकारी स्टेशन मास्टर त्रिलोचन विशाल गिरी ने दी। बताया कि फाटक बंद होने के बाद लोग पास के तुल्लापुर,रेहटी गेट से आवागमन करेंगे। गौरतलब है कि इस मार्ग से ओईना, रेहारी, बेला,ज गापुर, कुसांव, भाऊपुर समेत अन्य गांव के लोगों का आवागमन रहता है। उनको तीन दिन घूमकर दूसरे फाटक आवागमन करना पड़ेगा।



130 बिजली उपभोक्ताओं से साढ़े 16 लाख की वसूली

बिजली बिल राहत योजना के तहत बुधवार को आयोजित कैंप में 130 उपभोक्ताओं से साढ़े 16 लाख की वसूली की गई। एसडीओ एस के सिंह ने बताया कि उसराबाजार व इनामीपुर गांव में आयोजित कैंप में कुल 130 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया जिनसे साढ़े 16 लाख की वसूली की गई। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेकर तमाम उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे है। बकाएदार इस योजना का लाभ लेकर बिल की अदायगी करें।

प्रदेश स्तरीय वालीबाल प्रतियोगिता आज

गजराज सिंह इंटर कालेज जमुनिया में शनिवार को प्रदेश स्तरीय दो दिवसीय वालीबाल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, आजमगढ़, मुरादाबाद,बरेली, बांदा और फैजाबाद की टीमें हिस्सा लेंगी। यह जानकारी आयोजक उदयभान मौर्या ने दी है।



शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता : सुधाकर उपाध्याय

बरईपार : शिक्षक कभी भी सेवानिवृत्त नहीं होते व जीवन भर किसी न किसी रूप में अपनी सेवा देते रहते हैं। गुरु का महत्व शिष्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बिना गुरु का कभी ज्ञान नहीं मिल पाता। उक्त बातें शुक्रवार को जिला उपाध्यक्ष भाजपा सुधाकर उपाध्याय ने सेवानिवृत्त शिक्षक शिवकुमार सिंह के विदाई समारोह में कहीं। मुंबई भाजपा उत्तर मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रसेन सिंह ने कहा कि विद्यालय में वर्षो की सेवा के बाद विदाई का समय बड़ा ही मार्मिक होता है।