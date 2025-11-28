जौनपुर में कफ सीरप की तस्करी में चार पर दर्ज होगा केस, टाटा की गिरफ्तारी से तस्करी से जुड़े लोगों के होश फाख्ता

जागरण संवाददाता, जौनपुर। कोडिनयुक्त कफ सीरप की अवैध तस्करी में जनपद के चार और दवा व्यवसायी शामिल हैं। गुरुवार को फर्मों की दिनभर जांच हुई। जांच में पता चला कि इन फर्मों ने 99.60 लाख रुपये कीमत की 15 हजार बाटल कोडिनयुक्त कफ सीरप की खरीद की। आरोपितों पर जल्द ही मुकदमा पंजीकृत होगा।

इस मामले में तस्करी का मुख्य सरगना व मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल, उनके पिता भोलानाथ जायसवाल समेत 14 लोगों के विरुद्ध पहले ही मुकदमा दर्ज हो चुका है। कफ सीरप की तस्करी का चर्चित मास्टर माइंड शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल के नाम पर झारखंड के रांची में शैली ट्रेडर्स फर्म है। इस फर्म से जनपद के चार और थोक दवा व्यवसायियों को 99 लाख 60 हजार रुपये कीमत की 14 हजार शीशी कोडिनयुक्त कफ सीरप फेंसेडिल की बिक्री की गई है।

इन फर्मों के नाम बिल तो काटा गया लेकिन सीरप को जौनपुर न भेजकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश सहित कई राज्यों में तस्करी की गई। मामले की जांच के लिए जनपद में गठित एसआइटी टीम के मुखिया सहायक पुलिस अधीक्षक/ सीओ सिटी गोल्डी गुप्ता के नेतृत्व में टीम ने दिनभर फर्मों की छानबीन की।

कोडिनयुक्त कफ सीरप की तस्करी के मामले में सारे रिकार्ड संबंधित थानों को सौंप दिए गए हैं। पुलिस चालान व बिल्टी के रिकार्ड से संबंधित ट्रांसपोर्टरों से पूछताछ होगी।जांच में पता लगाया जा रहा है कि सीरप जिले में आया था अथवा फर्जी बिल्टी व रोड परमिट जारी की गई है।

टाटा की गिरफ्तारी से तस्करी से जुड़े लोगों के होश फाख्ता कफ सीरप की तस्करी मामले में सुरेरी थाने के सीठूपुर निवासी अमित सिंह टाटा को गिरफ्त में लिए जाने के बाद तस्करी से जुड़े लोगों के होश फाख्ता हो गए हैं। उन्हें रैकेट से जुड़ा मानकर पुलिस गहराई से जांच में जुटी है। पुलिस प्रशासन का दावा है कि सीरप के काले धंधे की जड़ें गहरी हैं। अब तक कफ सीरप के कारोबार में जिले में करीब 20 लोगों की संलिप्तता सामने आ चुकी है।