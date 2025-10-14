Language
    जौनपुर में खड़ंजा को इंटरलाकिंग मरम्मत दिखाकर प्रधान और सचिव निकाल लिए 48000 रुपये

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 06:03 PM (IST)

    जौनपुर के भदरांव में ग्राम प्रधान और पंचायत अधिकारी पर खड़ंजा मार्ग की मरम्मत के नाम पर लगभग 48 हजार रुपये के गबन का आरोप है। ग्रामीण संतोष सिंह की शिकायत पर एडीओ पंचायत की जांच में आरोप सही पाए गए। प्रधान ने सफाई में दूसरी सड़क का कार्य फीड होने की बात कही है।

    एक ग्रामीण की शिकायत पर एडीओ पंचायत की जांच में इसकी पुष्टि हुई। 

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। ग्राम सभा भदरांव में पहले से बने खड़ंजा मार्ग को इंटरलाकिंग की मरम्मत दिखाकर ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के लगभग 48 हजार रुपये हड़प लेने का मामला प्रकाश में आया है। एक ग्रामीण की शिकायत पर एडीओ पंचायत की जांच में इसकी पुष्टि हुई। 

    गांव निवासी संतोष सिंह ने गत तीन अक्टूबर को खंड विकास अधिकारी वर्षा बंग को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की कि अनुसूचित जाति बस्ती में सीसी रोड से पन्ना लाल सरोज के घर तक ईंट का पुराना खड़ंजा लगा हुआ है। आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान शिव बहादुर मौर्य व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी रितेश चौहान ने वर्ष 2023 में ईंट के खड़ंजा पर इंटरलाकिंग की मरम्मत दिखाकर 47,788 रुपये निकाल लिए हैं।

    मामले की गंभीरता को देखते हुए खंड विकास अधिकारी ने एडीओ (पंचायत) प्रदीप कुमार को जांच सौंप दी। सोमवार को जांच करने गांव में आए एडीओ को शिकायत सही मिली। एडीओ पंचायत ने कहा छानबीन में शिकायत सही पाई गई। शीघ्र ही रिपोर्ट तैयार कर खंड विकास अधिकारी सौंपी जाएगी। ग्राम प्रधान शिव बहादुर मौर्य ने सफाई दी कि इंटरलाकिंग की मरम्मत कराई गई है। गलती से दूसरी सड़क का कार्य फीड कर दिया गया है। फाइल में सही है।