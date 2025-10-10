जौनपुर में मेडिकल स्टोर संचालक के इंजेक्शन लगाने से बालक की मौत, ग्रामीणों ने की तोड़-फोड़, आगजनी

जागरण संवाददाता, जौनपुर। तेजीबाजार थाना क्षेत्र के हैदरपुर बाजार में गुरुवार को मेडिकल स्टोर संचालक के इंजेक्शन लगाने से आठ वर्षीय बालक की मौत पर स्वजन ने हंगामा। घटना से आक्रोशित स्वजन व ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके साथ ही मेडिकल स्टोर में तोड़-फोड़ करते हुए कार व दो बाइकों में आग लगा दी। इसके साथ ही घर में भी घुसकर सामानों को आग के हवाले कर दिया। लगभग दो घंटे बाद कई थानों की फोर्स के साथ पहुंचे एएसपी व सीओ ने लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया।

हैदरपुर गांव निवासी शिवपूजन यादव के आठ वर्षीय पुत्र युग यादव के पेट में सुबह आठ बजे दर्द होने लगा। बताया कि वह बेटे को लेकर जंगीपुर हैदरपुर स्थित डा. भोला सिंह उर्फ अजय के यहां पहुंचे। उन्होंने बच्चे को देखने के बाद देवी प्रसाद गुप्त के मेडिकल स्टोर पर भेज दिया। वहां पहुंचने पर देवी प्रसाद गुप्त ने दवा देने के साथ ही दो इंजेक्शन लगाया।

घर आने के बाद बेटे की तबियत बिगड़ने लगी। स्थिति गंभीर होने पर बच्चे को लेकर जौनपुर नगर के वंशराजी हास्पिटल पहुंचा। जहां डाक्टर ने देखते ही कहा कि पूरे शरीर में जहर फैल गया है। भर्ती करने से मना कर दिया। इसके बाद बच्चे को लेकर वाराणसी जा रहा था कि रास्ते में मौत हो गई। इससे स्वजन में कोहराम मच गया।

इसके बाद स्वजन शाम छह बजे बच्चे का शव लेकर मेडिकल स्टोर पर पहुंचे और हंगामा करने लगे। आरोप लगाया कि गलत इंजेक्शन लगाने से युग की तबियत बिगड़ी और मौत हो गई। इसके बाद महिलाओं के साथ ग्रामीण शव सड़क पर रखकर बक्शा-लोहिंदा मार्ग जाम कर दिए।

इसके साथ ही कुछ आक्रोशित ग्रामीण मेडिकल स्टोर में घुस गए तोड़-फोड़ करते हुए घर के पीछे खड़ी कार व दो बाइकों में आग लगा दी। उत्तेजित लोगों ने घर में रखे सामानों में भी आग लगा दिया। इस दौरान मेडिकल स्टोर संचालक फरार हो गए। उन पर कार्रवाई की मांग को लेकर दो घंटे तक हंगामा करते रहे।

सूचना पर पहुंचे थानाध्यक्ष सत्येंद्र भाई पटेल ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने। उन्होंने घटना की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी। इस पर अपर पुलिस अधीक्षक आतिश सिंह, सीओ क्राइम ब्रांच परमानंद कुशवाहा, सीओ सदर देवेश सिंह सहित बक्शा, बदलापुर, सिकरारा, महराजगंज थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची।

अग्निशमन कर्मियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। जानकारी मिलने पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने भी पहुंचकर मृत बालक के स्वजन को समझा-बुझाकर शांत कराया। देरशाम लगभग आठ बजे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।