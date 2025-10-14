Language
    जौनपुर में किशोरी के साथ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का आरोपित गिरफ्तार

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 02:56 PM (IST)

    जौनपुर के सरायख्वाजा थाना क्षेत्र में, पुलिस ने एक किशोरी के साथ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी दिलीप कुमार निषाद को गिरफ्तार किया। पीड़िता ने एसपी से शिकायत की थी कि आरोपी ने उसे डरा-धमकाकर एक साल तक शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को नरौली मोड़ से गिरफ्तार कर लिया।

    जौनपुर में डरा-धमकाकर एक वर्ष तक शारीरिक संबंध बनाने का आरोप।

    जागरण संवाददाता, जौनपुर: सरायख्वाजा थाना पुलिस ने क्षेत्र के एक गांव की अनुसूचित जाति की किशोरी के साथ एक वर्ष तक दुष्कर्म करने व जान से मार डालने की धमकी देने के मुकदमे में वांछित आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी डा. कौस्तुभ के आदेश पर लगभग 15 दिन पूर्व मुकदमा दर्ज हुआ था।

    पीड़िता ने मां के साथ एसपी से मिलकर प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि गठाना गांव निवासी दिलीप कुमार निषाद वर्ष 2024 में बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। तब से डरा-धमकाकर कई बार दुष्कर्म कर चुका है। शादी के लिए कहने पर जान से मार डालने की धमकी देता है। एसपी के आदेश पर पुलिस ने दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी, पाक्सो व एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में

    मुकदमा दर्ज कर लिया। महिला कांस्टेबल की निगरानी में जिला महिला अस्पताल भेजकर मेडिकल मुआयना व कोर्ट में बयान दर्ज कराया। पता चलते ही आरोपित फरार हो गया। थाना प्रभारी निरीक्षक जय प्रकाश यादव, उपनिरीक्षक सुनील वर्मा व उनके हमराहियों ने मिले सुराग पर सोमवार को वांछित आरोपित दिलीप कुमार निषाद को घेराबंदी कर नरौली मोड़ से गिरफ्तार कर चालान कर दिया।