जौनपुर में किशोरी के साथ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जौनपुर: सरायख्वाजा थाना पुलिस ने क्षेत्र के एक गांव की अनुसूचित जाति की किशोरी के साथ एक वर्ष तक दुष्कर्म करने व जान से मार डालने की धमकी देने के मुकदमे में वांछित आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी डा. कौस्तुभ के आदेश पर लगभग 15 दिन पूर्व मुकदमा दर्ज हुआ था।

पीड़िता ने मां के साथ एसपी से मिलकर प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि गठाना गांव निवासी दिलीप कुमार निषाद वर्ष 2024 में बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। तब से डरा-धमकाकर कई बार दुष्कर्म कर चुका है। शादी के लिए कहने पर जान से मार डालने की धमकी देता है। एसपी के आदेश पर पुलिस ने दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी, पाक्सो व एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में