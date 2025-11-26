जौनपुर में ट्रेलर-ट्रैक्टर टक्कर में दो की दर्दनाक मौत, एक घायल
जौनपुर-रायबरेली राजमार्ग पर बीती रात एक ट्रेलर ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिससे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में एक कंधरपुर गांव का निवासी है, जबकि दूसरे की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।
जागरण संवाददाता, जौनपुर। जौनपुर - रायबरेली राजमार्ग पर मंगलवार की रात अनियंत्रित ट्रेलर ने सामने से पुआल लादकर आ रहे ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मार दी। भीषण हादसे में ट्रैक्टर चालक सहित दो की मौत हो गई, जबकि एक अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है।
रात लगभग एक बजे जौनपुर की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही एक खाली ट्रेलर फतेहगंज बाजार में सामने से पुआल लादकर आ रहे ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतना जोरदार था कि ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए। ट्रैक्टर का अगला हिस्सा मलवे में तब्दील हो गया। जोरदार आवाज सुनकर बाजारवासी बाहर निकलकर भीषण हादसा देखकर भयभीत हो गया।
उन्होंने सूचना थाना प्रभारी बख्शा को दिया तो वे फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। दुर्घटना में कंधरपुर गांव निवासी बेचू सरोज (43) की मौके पर ही मौत हो गई जबकि ट्रैक्टर चालक का जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। उसका नाम पता करने में पुलिस जुटी हुई है। एक अन्य घायल जितेंद्र सरोज निवासी कंधरपुर की हालत गंभीर बनी है।
