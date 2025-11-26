जौनपुर में ट्रेलर-ट्रैक्टर टक्कर में दो की दर्दनाक मौत, एक घायल

जागरण संवाददाता, जौनपुर। जौनपुर - रायबरेली राजमार्ग पर मंगलवार की रात अनियंत्रित ट्रेलर ने सामने से पुआल लादकर आ रहे ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मार दी। भीषण हादसे में ट्रैक्टर चालक सहित दो की मौत हो गई, जबकि एक अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रात लगभग एक बजे जौनपुर की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही एक खाली ट्रेलर फतेहगंज बाजार में सामने से पुआल लादकर आ रहे ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतना जोरदार था कि ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए। ट्रैक्टर का अगला हिस्सा मलवे में तब्दील हो गया। जोरदार आवाज सुनकर बाजारवासी बाहर निकलकर भीषण हादसा देखकर भयभीत हो गया।