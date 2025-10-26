जौनपुर में बाेलेरो व ट्रक की भिड़ंत में तीन श्रद्धालुओं की मौत, चार घायल

जागरण संवाददाता, जौनपुर । रामपुर थाना क्षेत्र के गंधवना गांव के निकट रविवार दोपहर को एक भीषण सड़क हादसे में तीन श्रद्धालुओं की जान चली गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल सीएचसी रामपुर में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें भदोही स्थित जीवनदीप अस्पताल रेफर किया गया।

यह दुर्घटना उस समय हुई जब श्रद्धालु विंध्याचल धाम से दर्शन करके आंबेडकरनगर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि बोलेरो की गति अत्यधिक तेज थी और जैसे ही वह गंधवना गांव के पास पहुंची, सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए।

स्थानीय लोगों के अनुसार, हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। पुलिस ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और आवश्यक कार्रवाई शुरू की।

इस दुर्घटना ने क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है। मृतकों के परिवारों में गहरा दुख है और स्थानीय प्रशासन ने उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।

इस घटना ने सड़क सुरक्षा के मुद्दे को एक बार फिर से उजागर किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण ऐसे हादसे बढ़ रहे हैं। सड़क पर सुरक्षा नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके।