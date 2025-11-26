दूसरा निकाह करने जा रहा था पति, पत्नी ने पूछा तो मारपीट कर जान से मारने की दी धमकी; केस दर्ज

जागरण संवाददाता, (शीतला चौकिया) जौनपुर। पति दूसरा निकाह करने जा रहा था। जब पत्नी ने पूछा तो मारपीट कर जान से मारने की धमकी व गाली गलौच देते हुए भगा दिया गया। पत्नी ने नगर कोतवाली मे तहरीर देकर पति समेत चार नामजद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर विवेचना मे जुट गई है। कोतवाली थाना के कुरचनपुर निवासी आसमा ने तहरीर देकर बताया है की उसका निकाह जलालपुर थाना के छातीडीह मठिया निवासी मो. राशिद पुत्र समसुद्दीन के साथ हुई है।

बीते 23 अगस्त को पता चला की मेरा पति मो.राशिद मिर्जापुर निवासी अपने मौसा मो. हारून की पुत्री से दूसरा निकाह करने वाला है। ज़ब मै मिर्ज़ापुर पहुंची तों पति मो राशिद, मौसा मो हारून व उनकी पुत्री व अन्य लोग वहाँ मौजूद थे। दूसरे निकाह की बात पूछते ही गाली गलौच व धमकी देते हुए मारपीट कर भगा दिया। कहा क‍ि यहां दोबारा आओगी तो जान से मार देंगे।

कोतवाली पुलिस ने मो राशिद, मो हारून,रुबीना, सिराजू के विरुद्ध सुसंगत धाराओं मे केस दर्ज किया है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक मंजय यादव को दी गई है।