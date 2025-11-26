Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दूसरा निकाह करने जा रहा था पति, पत्नी ने पूछा तो मारपीट कर जान से मारने की दी धमकी; केस दर्ज

    By Jai Prakash Verma Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 02:31 PM (IST)

    एक महिला ने अपने पति पर दूसरा निकाह करने और विरोध करने पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। महिला के अनुसार, जब उसने पति से दूसरे निकाह के बारे में पूछा, तो उसने मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

     


    जागरण संवाददाता, (शीतला चौकिया) जौनपुर। पति दूसरा निकाह करने जा रहा था। जब पत्नी ने पूछा तो मारपीट कर जान से मारने की धमकी व गाली गलौच देते हुए भगा दिया गया। पत्नी ने नगर कोतवाली मे तहरीर देकर पति समेत चार नामजद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर विवेचना मे जुट गई है।

    कोतवाली थाना के कुरचनपुर निवासी आसमा ने तहरीर देकर बताया है की उसका निकाह जलालपुर थाना के छातीडीह मठिया निवासी मो. राशिद पुत्र समसुद्दीन के साथ हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बीते 23 अगस्त को पता चला की मेरा पति मो.राशिद मिर्जापुर निवासी अपने मौसा मो. हारून की पुत्री से दूसरा निकाह करने वाला है। ज़ब मै मिर्ज़ापुर पहुंची तों पति मो राशिद, मौसा मो हारून व उनकी पुत्री व अन्य लोग वहाँ मौजूद थे। दूसरे निकाह की बात पूछते ही गाली गलौच व धमकी देते हुए मारपीट कर भगा दिया। कहा क‍ि यहां दोबारा आओगी तो जान से मार देंगे।
    कोतवाली पुलिस ने मो राशिद, मो हारून,रुबीना, सिराजू के विरुद्ध सुसंगत धाराओं मे केस दर्ज किया है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक मंजय यादव को दी गई है।