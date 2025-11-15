शराब के नशे में पति ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या, ससुर ने लगाया ये आरोप

जागरण संवाददाता, रामपुर/जौनपुर। नेवढ़िया थाना क्षेत्र के बराई कला गांव में शुक्रवार की रात पारिवारिक विवाद ने भयावह रूप ले लिया, जब 32 वर्षीय सोनी देवी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। आरोप मृतका के पति अमरजीत गौतम पर है, जो कथित तौर पर शराब के नशे में अक्सर विवाद करता था।

घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। सूचना पर पहुंची नेवढ़िया पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया।

इस बीच मृतका के पिता जयनाथ गौतमनिवासी हरसिंहपुर थाना नेवढ़िया ने पुलिस को दी गई तहरीर में दामाद अमरजीत पर अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाया है।

उनका कहना है कि अमरजीत नियमित रूप से शराब पीकर उनकी बेटी से मारपीट करता था और शुक्रवार की रात भी पारिवारिक कलह के बाद उसने सोनी देवी की गला दबाकर हत्या कर दी।



पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी अमरजीत गौतम के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

थानाध्यक्ष नेवढ़िया राजाराम द्विवेदी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।