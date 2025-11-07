Language
    जौनपुर में मोबाइल से बात करने पर पति ने पीटा, पत्नी ने कराया मुकदमा

    Updated: Fri, 07 Nov 2025 06:24 PM (IST)
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 06:24 PM (IST)

    जौनपुर में एक महिला ने पति पर मारपीट का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। महिला का कहना है कि पति ने उसे मोबाइल पर बात करते देखा, जिससे नाराज़ होकर उसने मारपीट की। विवाद मायके में फोन पर बात करने को लेकर हुआ, जिसके बाद महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    आहत पत्नी की तहरीर पर पुलिस पति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर छानबीन कर रही है।

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। तेजी बाजार क्षेत्र के दांदूपुर गांव में शुक्रवार की सुबह मोबाइल फोन पर बात करने से क्षुब्ध होकर पति ने पत्नी को पीटकर घायल कर दिया। इससे आहत पत्नी की तहरीर पर पुलिस पति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर छानबीन कर रही है।

    गांव निवासी शहनाज बानो ने थाने में प्रार्थना पत्र दिया कि सुबह वह मोबाइल फोन से मायके काल कर बात कर रही थी। पति साहिल इसी बात को लेकर उसे गाली देने लगा। आपत्ति पर पीटकर घायल कर दिया।

    इसके बाद थाने जाने की बात कहने पर धमकी दी कि पुलिस से शिकायत करोगी तो जान से मार डालूंगा। तहरीर के आधार पर पुलिस आरोपित पति के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई में जुटी है।