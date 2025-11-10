Language
    जौनपुर में चिकित्सक को गोली मारने वाला हिस्ट्रीशीटर चढ़ा हत्थे, पैर में लगी गोली

    By Abhishek sharma
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 03:07 PM (IST)

    जौनपुर में डॉक्टर को गोली मारने वाले हिस्ट्रीशीटर बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस के अनुसार, बदमाश कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल था और डॉक्टर पर हमले के बाद से ही फरार था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जौनपुर सहित प्रयागराज जनपद में आरोप‍ित पर करीब डेढ़ दर्जन से अधिक अपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। मीरगंज क्षेत्र के मोलनापुर गांव निवासी चिकित्सक राज सिंह चौहान को गोली मारने वाला हिस्ट्रीशीटर करन चौहान पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। इस दौरान उसके पैर में गोली लगी। उस पर जौनपुर सहित प्रयागराज जनपद में करीब डेढ़ दर्जन से अधिक अपराधिक मुकदमें दर्ज हैं।

    पुलिस अधीक्षक द्वारा गिरफ्तारी हेतु पुलिस की तीन टीमों का गठन किया गया था। पुलिस टीम बंधवा तिराहे पर चेकिंग कर रही थी तभी एक बाइक पर एक संदिग्ध आता हुआ दिखाई दिया, जिसे रोकने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस टीम पर फायर किया, आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा भी फायर किया गया जिससे बदमाश को गोली लगी। उसके पास से तमंचा-कारतूस व एक बाइक बरामद हुई।