एक दिन की थानाध्यक्ष बनी फार्मेसी की छात्रा हर्षिता सिंह, कमान संभालते ही दारोगा को दे दिए ये निर्देश

जागरण संवाददाता, नौपेड़वा(जौनपुर)। मिशन शक्ति फेज पांच के तहत गुरुवार को बक्शा थाने पर फार्मेसी की छात्रा हर्षिता सिंह एक दिन के लिए थानाध्यक्ष बनी। जनसुनवाई के तहत पहुंचे पांच फरियादियों की समस्याएं सुनते हुए निस्तारण का निर्देश दिया। एसएन कालेज आफ फार्मेसी लखौवा की छात्रा हर्षिता सिंह ने चार्ज संभालने के बा कुल्हनामऊ गांव की वंदना देवी की शिकायत सुनी व किरण देवी ने भूमि विवाद के संबंध में जानकारी ली।