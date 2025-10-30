एक दिन की थानाध्यक्ष बनी फार्मेसी की छात्रा हर्षिता सिंह, कमान संभालते ही दारोगा को दे दिए ये निर्देश
जौनपुर में मिशन शक्ति फेज पांच के तहत फार्मेसी की छात्रा हर्षिता सिंह एक दिन के लिए बक्शा थाने की थानाध्यक्ष बनीं। उन्होंने जनसुनवाई में पांच फरियादियों की शिकायतें सुनीं और उनके निस्तारण के निर्देश दिए। हर्षिता ने थाना परिसर में महिला हेल्प डेस्क और साइबर हेल्प डेस्क जैसी सुविधाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। थानाध्यक्ष विक्रम लक्ष्मण सिंह ने उनका स्वागत किया।
जागरण संवाददाता, नौपेड़वा(जौनपुर)। मिशन शक्ति फेज पांच के तहत गुरुवार को बक्शा थाने पर फार्मेसी की छात्रा हर्षिता सिंह एक दिन के लिए थानाध्यक्ष बनी। जनसुनवाई के तहत पहुंचे पांच फरियादियों की समस्याएं सुनते हुए निस्तारण का निर्देश दिया। एसएन कालेज आफ फार्मेसी लखौवा की छात्रा हर्षिता सिंह ने चार्ज संभालने के बा कुल्हनामऊ गांव की वंदना देवी की शिकायत सुनी व किरण देवी ने भूमि विवाद के संबंध में जानकारी ली।
शिकायतों को सुनने के बाद हर्षिता ने हल्का दारोगा को मामलें को त्वरित निस्तारण के लिए निर्देशित किया। थाना परिसर में भ्रमण के दौरान महिला हेल्प डेस्क, मिशन शक्ति केंद्र, साइबर हेल्प डेस्क आदि के बारे में जानकारी लिया। इसके पूर्व थाने पहुंची हर्षिता का थानाध्यक्ष विक्रम लक्ष्मण सिंह ने हमराहियों के साथ स्वागत किया।
