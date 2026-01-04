नाती ने धोखाधड़ी कर नानी के बैंक खाते से निकाल लिए 35 लाख रुपये, NHAI से मिला था भूमि का मुआवजा

जागरण संवाददाता, मुंगराबादशाहपुर (जौनपुर)। क्षेत्र के कोदहूं गांव की रहने वाली वृद्धा ने धोखाधड़ी कर बैंक खाते से 35 लाख रुपये निकालकर हड़प लेने का आरोप लगाते हुए अपने नाती सहित दो के विरुद्ध तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है।पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।

पीड़िता स्व. शिव प्रसाद सिंह की पत्नी सीता देवी ने सीओ मछलीशहर प्रतिमा वर्मा को गत दिनों प्रार्थना पत्र दिया। अवगत कराया कि सड़क निर्माण के लिए मेरी भूमि का अधिग्रहण किया गया था। एनएचएआई ने मुआवजे के तौर पर गत 3 अक्टूबर को मेरे यूनियन बैंक आफ इंडिया के मुंगराबादशाहपुर शाखा में संचालित खाते में 35 लाख 10 दस हजार 965 रुपये भेजे थे। आरोप लगाया कि प्रयागराज जिले के फूलपुुर तहसील के थरवई थाना क्षेत्र के थानापुर गांव निवासी मेरे नाती कार्तिकेय सिंह अपने मित्र कमल कुमार के साथ आकर मेरा नया पासबुक निकलवाने का झांसा देकर फार्म पर अंगूठा निशान लगवा लिया।

धोखाधड़ी व कूटरचना कर अपना नाम व मोबाइल फोन नंबर जोड़वाकर मेरी अनुमति के बिना 35 लाख रुपये निकाल लिए। इसका पता चलने पर मेरे पुत्रों ने मुझे बताया। रुपये वापस लौटाने के लिए कहने पर नाती मुझे जान से मार डालने की धमकी देने लगा।