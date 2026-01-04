Language
    नाती ने धोखाधड़ी कर नानी के बैंक खाते से निकाल लिए 35 लाख रुपये, NHAI से मिला था भूमि का मुआवजा

    By Ramesh Soni Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 08:40 PM (IST)

    जौनपुर में एक वृद्धा ने अपने नाती और उसके दोस्त पर बैंक खाते से 35 लाख रुपये धोखाधड़ी से निकालने का आरोप लगाया है। यह राशि एनएचएआई द्वारा भूमि अधिग्रह ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मुंगराबादशाहपुर (जौनपुर)। क्षेत्र के कोदहूं गांव की रहने वाली वृद्धा ने धोखाधड़ी कर बैंक खाते से 35 लाख रुपये निकालकर हड़प लेने का आरोप लगाते हुए अपने नाती सहित दो के विरुद्ध तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है।पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।

    पीड़िता स्व. शिव प्रसाद सिंह की पत्नी सीता देवी ने सीओ मछलीशहर प्रतिमा वर्मा को गत दिनों प्रार्थना पत्र दिया। अवगत कराया कि सड़क निर्माण के लिए मेरी भूमि का अधिग्रहण किया गया था।

    एनएचएआई ने मुआवजे के तौर पर गत 3 अक्टूबर को मेरे यूनियन बैंक आफ इंडिया के मुंगराबादशाहपुर शाखा में संचालित खाते में 35 लाख 10 दस हजार 965 रुपये भेजे थे।

    आरोप लगाया कि प्रयागराज जिले के फूलपुुर तहसील के थरवई थाना क्षेत्र के थानापुर गांव निवासी मेरे नाती कार्तिकेय सिंह अपने मित्र कमल कुमार के साथ आकर मेरा नया पासबुक निकलवाने का झांसा देकर फार्म पर अंगूठा निशान लगवा लिया।

    धोखाधड़ी व कूटरचना कर अपना नाम व मोबाइल फोन नंबर जोड़वाकर मेरी अनुमति के बिना 35 लाख रुपये निकाल लिए। इसका पता चलने पर मेरे पुत्रों ने मुझे बताया। रुपये वापस लौटाने के लिए कहने पर नाती मुझे जान से मार डालने की धमकी देने लगा।

    मामले को गंभीरता से लेते हुए सीओ प्रतिमा वर्मा ने थानाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

    थानाध्यक्ष ने बताया पीड़िता की तहरीर पर आरोपित कार्तिकेय सिंह व कमल कुमार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर छानबीन की जा रही है। तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।