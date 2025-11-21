किसानों के लिए खुशखबरी, नेपियर घास उगाने पर सरकार से मिलेगा अनुदान

जागरण संवाददाता, जौनपुर। अब मवेशियों के लिए हरे चारे की कमी दूर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। जिले में चारा नीति के अंतर्गत नेपियर घास के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह योजना किसानों, पंजीकृत गोशालाओं, गो–आश्रय स्थलों, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों और स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

योजना के तहत पशुपालन विभाग किसानों को नेपियर घास की जड़ों का मुफ्त वितरण करेगा और इसके साथ ही 0.2 हेक्टेयर भूमि पर नेपियर घास रोपाई करने वाले किसानों को चार हजार रुपये का अनुदान दो किस्तों में दिया जाएगा। लाभार्थी कम से कम 0.2 हेक्टेयर में नेपियर घास की खेती कर सकता है।

उसके मुफ्त में घास की जड़ें और दो चरण में चार हजार अनुदान दिया जाएगा। पहली किस्त जड़ें प्रदान करते समय और दूसरी किस्त घास की पहली कटाई के बाद जारी की जाएगी। एक बार रोपाई करने पर यह घास 10 वर्षों तक लगातार उपलब्ध रहती है।

क्या है नेपियर घास नेपियर घास की लंबाई 10 से 15 फीट होती है। पौधे से 40-50 तक कल्ले निकलते हैं। इसे हाथी घास के नाम से भी जाना जाता है। संकर नेपियर घास अधिक पौष्टिक व उत्पादक होती है, जिसे पशुपालक चारा मशीन में काटकर खिलाते हैं।