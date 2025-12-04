जौनपुर के माड़ियाहूं में खाना बनाते सिलिंडर फटा, दम्पती सहित चार झुलसे, पति गंभीर
जौनपुर के मड़ियाहूं में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर फटने से एक परिवार के चार सदस्य झुलस गए, जिनमें एक की हालत गंभीर है। घटना हिनौती गांव में हुई, जहाँ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जौनपुर। मड़ियाहूं कोतवाली के हिंनौती गांव में बुधवार रात लगभग नौ बजे खाना बनाते समय एक गैस सिलिंडर के फटने से दम्पती सहित एक ही परिवार के चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए। झुलसे हुए लोगों में मुन्नू की हालत अत्यंत गंभीर होने के कारण उन्हें रेफर कर दिया गया है।
घटना के समय मुन्नू की पत्नी समीना खाना बना रही थीं। इस दम्पती के साथ उसी कमरे में उनके पुत्र मेराज और मुन्नू का भतीजा शाहिद भी मौजूद था। अचानक गैस सिलिंडर फट गया, जिससे चारों लोग झुलस गए। विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि छत का एक पटिया उड़ गया। तेज आवाज और चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और अनहोनी की आशंका में तुरंत सहायता के लिए दौड़ पड़े।
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग एकत्रित हो गए और झुलसे हुए लोगों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर चिकित्सा के लिए रेफर किया गया। मुन्नू की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता बताई है।
स्थानीय प्रशासन ने घटना की जानकारी लेते हुए पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। गैस सिलिंडर के फटने की यह घटना एक बार फिर से सुरक्षा मानकों की अनदेखी की ओर इशारा करती है। विशेषज्ञों का कहना है कि गैस सिलिंडर का उपयोग करते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि नियमित रूप से सिलिंडर की जांच करना और किसी भी प्रकार की लीक या खराबी की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करना।
इस घटना ने यह भी स्पष्ट किया है कि आपातकालीन सेवाओं की तत्परता कितनी महत्वपूर्ण होती है। स्थानीय लोगों ने घटना के तुरंत बाद ही सहायता के लिए कदम उठाए, जिससे घायलों को समय पर चिकित्सा मिल सकी। इस प्रकार की घटनाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि सुरक्षा हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। सभी को चाहिए कि वे गैस सिलिंडर के उपयोग में सावधानी बरतें और किसी भी प्रकार की समस्या के समय तुरंत विशेषज्ञों से संपर्क करें।
