जौनपुर के माड़ियाहूं में खाना बनाते सिलिंडर फटा, दम्पती सहित चार झुलसे, पति गंभीर

जागरण संवाददाता, जौनपुर। मड़ियाहूं कोतवाली के हिंनौती गांव में बुधवार रात लगभग नौ बजे खाना बनाते समय एक गैस सिलिंडर के फटने से दम्पती सहित एक ही परिवार के चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए। झुलसे हुए लोगों में मुन्नू की हालत अत्यंत गंभीर होने के कारण उन्हें रेफर कर दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना के समय मुन्नू की पत्नी समीना खाना बना रही थीं। इस दम्पती के साथ उसी कमरे में उनके पुत्र मेराज और मुन्नू का भतीजा शाहि‍द भी मौजूद था। अचानक गैस सिलिंडर फट गया, जिससे चारों लोग झुलस गए। विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि छत का एक पटिया उड़ गया। तेज आवाज और चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और अनहोनी की आशंका में तुरंत सहायता के लिए दौड़ पड़े।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग एकत्रित हो गए और झुलसे हुए लोगों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर चिकित्सा के लिए रेफर किया गया। मुन्नू की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता बताई है।

स्थानीय प्रशासन ने घटना की जानकारी लेते हुए पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। गैस सिलिंडर के फटने की यह घटना एक बार फिर से सुरक्षा मानकों की अनदेखी की ओर इशारा करती है। विशेषज्ञों का कहना है कि गैस सिलिंडर का उपयोग करते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि नियमित रूप से सिलिंडर की जांच करना और किसी भी प्रकार की लीक या खराबी की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करना।