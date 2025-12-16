जौनपुर में रात में छात्रों के गुटों में मारपीट, पथराव के बीच चार हिरासत में

जागरण संवाददाता, जौनपुर। उमानाथ सिंह स्वशासीय राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,सिद्दीकपुर में सोमवार की देर शाम करीब सात बजे उस समय अफरातफरी मच गई, जब मेडिकल कालेज के बाहर शुरू हुआ विवाद हास्टल परिसर तक पहुंच गया। एमबीबीएस द्वितीय वर्ष का एक छात्र अपनी महिला मित्र के साथ मेडिकल कालेज के बाहर खरीदारी कर रहा था। इसी दौरान आरोप है कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के चार छात्र जो नशे की हालत में बताए जा रहे थे, वहां पहुंचे और अभद्र व्यवहार करने लगे।

मेडिकल कालेज के बाहर हुई कहासुनी के बाद आरोपित छात्र वहां से चले गए, लेकिन कुछ देर बाद वे हास्टल परिसर तक पहुंच गए और मारपीट पर आमादा हो गए। इस घटना से मेडिकल कालेज के छात्रों में भारी आक्रोश फैल गया और माहौल तेजी से तनावपूर्ण हो गया।