जौनपुर में रात में छात्रों के गुटों में मारपीट, पथराव के बीच चार हिरासत में
जौनपुर में छात्रों के गुटों में रात के समय मारपीट हो गई। इस दौरान पथराव भी हुआ। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चार छात्रों को हिरासत में ले लिया है। घटना ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जौनपुर। उमानाथ सिंह स्वशासीय राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,सिद्दीकपुर में सोमवार की देर शाम करीब सात बजे उस समय अफरातफरी मच गई, जब मेडिकल कालेज के बाहर शुरू हुआ विवाद हास्टल परिसर तक पहुंच गया।
एमबीबीएस द्वितीय वर्ष का एक छात्र अपनी महिला मित्र के साथ मेडिकल कालेज के बाहर खरीदारी कर रहा था। इसी दौरान आरोप है कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के चार छात्र जो नशे की हालत में बताए जा रहे थे, वहां पहुंचे और अभद्र व्यवहार करने लगे।
मेडिकल कालेज के बाहर हुई कहासुनी के बाद आरोपित छात्र वहां से चले गए, लेकिन कुछ देर बाद वे हास्टल परिसर तक पहुंच गए और मारपीट पर आमादा हो गए। इस घटना से मेडिकल कालेज के छात्रों में भारी आक्रोश फैल गया और माहौल तेजी से तनावपूर्ण हो गया।
घटना की जानकारी मिलते ही हास्टल परिसर में 50 से अधिक एमबीबीएस छात्र एकत्र हो गए और पूर्वांचल विश्वविद्यालय के छात्रों को घेरकर पकड़ लिया। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच पथराव की भी सूचना है, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। हालात को नियंत्रण से बाहर होता देख तत्काल पुलिस को सूचना दी गई।
