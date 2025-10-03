Language
    जौनपुर में बाराबंकी और बदलापुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दस करोड़ की एमडीएमए के साथ चार गिरफ्तार

    By Anand Swaroop Chaturvedi Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 04:22 PM (IST)

    जौनपुर में एएनटीएफ बाराबंकी और बदलापुर पुलिस की संयुक्त टीम ने वाराणसी-लखनऊ राजमार्ग पर चार अंतरजनपदीय तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से एक किलो 30 ग्राम एमडीएमए मादक पदार्थ बरामद हुआ जिसकी कीमत दस करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया।

    तस्करों की पहचान अमन सिंह, कौस्तुभमणि दुबे, अभिषेक सिंह और रितेश यादव के रूप में हुई है।

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। वाराणसी-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोतवाली क्षेत्र के मिरशादपुर गांव स्थित सर्विस लेन के पास गुरुवार की रात एएनटीएफ बाराबंकी व बदलापुर पुलिस की संयुक्त टीम ने गाजीपुर से लखनऊ ले जाए जा रहे एक किलो, 30 ग्राम एमडीएमए मादक पदार्थ के साथ चार अंतरजनपदीय तस्करों को गिरफ्तार किया।

    बरामद एमडीएमए की कीमत पुलिस लगभग दस करोड़ से अधिक बताई जा रही है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपितों को जेल भेज दिया।

    प्रशिक्षु आइपीएस सीओ गोल्डी गुप्त ने शुक्रवार को दोपहर बाद बताया कि एएनटीएफ (एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स) बाराबंकी टीम के एसआइ कुलदीप शर्मा ने प्रभारी निरीक्षक बदलापुर शेष कुमार शुक्ल को बताया कि चार तस्कर दो बाइक से गाजीपुर से लखनऊ की तरफ आ रहे हैं। सूचना मिलते ही दोनों टीमों सक्रिय होकर रात में मिरशादपुर अंडरपास के समीप पहुंचकर घेराबंदी कर ली।

    इस दौरान दो बाइक पर चार युवक आते दिखाई पड़े। जिन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लिया। पीछे बैठे दोनों युवकों के पास पिट्ठू बैग था। तलाशी लेने पर बैग से पैकेट में एक किलो, 30 ग्राम एमडीएमए मादक पदार्थ का पाउडर बरामद हुआ जो प्रतिबंधित है।

    पूछताछ में चारों ने अपना नाम अमन सिंह निवासी खिजिरपुर, कौस्तुभमणि दुबे निवासी बसंत पट्टी, अभिषेक सिंह निवासी बसंत पट्टी थाना करंडा गाजीपुर व रितेश यादव निवासी चांदपुर थाना लाइन बाजार जौनपुर बताया। इनके पास से एक बुलेट व एक पल्सर बाइक व पांच मोबाइल बरामद हुआ। बताया कि हम लोग बेचने के लिए लखनऊ की तरफ जा रहे थे। सीओ ने बताया कि बरामद माद पदार्थ की कीमत दस करोड़ से अधिक है।