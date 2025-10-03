जौनपुर में बाराबंकी और बदलापुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दस करोड़ की एमडीएमए के साथ चार गिरफ्तार

जौनपुर में एएनटीएफ बाराबंकी और बदलापुर पुलिस की संयुक्त टीम ने वाराणसी-लखनऊ राजमार्ग पर चार अंतरजनपदीय तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से एक किलो 30 ग्राम एमडीएमए मादक पदार्थ बरामद हुआ जिसकी कीमत दस करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया।

जागरण संवाददाता, जौनपुर। वाराणसी-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोतवाली क्षेत्र के मिरशादपुर गांव स्थित सर्विस लेन के पास गुरुवार की रात एएनटीएफ बाराबंकी व बदलापुर पुलिस की संयुक्त टीम ने गाजीपुर से लखनऊ ले जाए जा रहे एक किलो, 30 ग्राम एमडीएमए मादक पदार्थ के साथ चार अंतरजनपदीय तस्करों को गिरफ्तार किया।

बरामद एमडीएमए की कीमत पुलिस लगभग दस करोड़ से अधिक बताई जा रही है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपितों को जेल भेज दिया। प्रशिक्षु आइपीएस सीओ गोल्डी गुप्त ने शुक्रवार को दोपहर बाद बताया कि एएनटीएफ (एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स) बाराबंकी टीम के एसआइ कुलदीप शर्मा ने प्रभारी निरीक्षक बदलापुर शेष कुमार शुक्ल को बताया कि चार तस्कर दो बाइक से गाजीपुर से लखनऊ की तरफ आ रहे हैं। सूचना मिलते ही दोनों टीमों सक्रिय होकर रात में मिरशादपुर अंडरपास के समीप पहुंचकर घेराबंदी कर ली।

इस दौरान दो बाइक पर चार युवक आते दिखाई पड़े। जिन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लिया। पीछे बैठे दोनों युवकों के पास पिट्ठू बैग था। तलाशी लेने पर बैग से पैकेट में एक किलो, 30 ग्राम एमडीएमए मादक पदार्थ का पाउडर बरामद हुआ जो प्रतिबंधित है।