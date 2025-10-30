जौनपुर में प्रलोभन देकर मतातंरण कराने के मामले में चार गिरफ्तार
जौनपुर के केराकत में पुलिस ने मतांतरण कराने के आरोप में मां-बेटी सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है। उन पर धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने उनके पास से बाइबिल और अन्य धार्मिक सामग्री बरामद की है। आरोप है कि वे ऑनलाइन माध्यम से लोगों को प्रलोभन देकर मतांतरण के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।
जागरण संवाददाता, जौनपुर। केराकत पुलिस ने मतातंरण कराने के प्रलोभन के आरोप में मां-बेटी सहित चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपितों में गीता देवी, उसकी बेटी रंजना कुमारी, सोनू राम और विजय कुमार शामिल हैं, जो सभी केराकत थाने के सरकी गांव के निवासी हैं। इनके खिलाफ धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने आरोपितों के पास से कई बाइबिल, धार्मिक साहित्य, ईसाई धर्म से संबंधित फोटो, वीडियो और चैटिंग सामग्री वाले मोबाइल व टैबलेट बरामद किए हैं। केराकत कोतवाल दीपेंद्र ने बताया कि ये लोग आनलाइन जुड़कर मतातंरण के कार्य को बढ़ावा दे रहे थे।
गिरफ्तारी के बाद, पुलिस ने आरोपितों से पूछताछ की, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि वे लोगों को प्रलोभित कर मतातंरण कराने का प्रयास कर रहे थे। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपितों को हिरासत में लिया और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू की।
धर्म संपरिवर्तन के मामलों में इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के मामलों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि समाज में शांति और सद्भाव बना रहे। इस घटना ने एक बार फिर से मतातंरण के मुद्दे को चर्चा में ला दिया है।
