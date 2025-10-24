Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जौनपुर में नीलगाय भगाने के ल‍िए छोड़ा व‍िदेशी नस्‍ल का कुत्‍ता, क‍िसान को काट क‍र क‍िया जख्‍मी

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 06:20 PM (IST)

    जौनपुर में नीलगाय से परेशान किसान ने विदेशी कुत्ता नीलगाय भगाने के लिए छोड़ा। कुत्ते ने नीलगाय को भगाने की जगह किसान पर ही हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। किसान अस्पताल में भर्ती है। क्षेत्र में इस घटना ने किसानों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    एक इंच गहरा बना घाव, विदेशी नस्ल का है बुलमैस्टिफ़ कुत्ता।

    जागरण संवाददाता, सिरकोनी (जौनपुर)। जफराबाद थाना क्षेत्र के गोपीपुर निवासी पेशे से राजगीर 35 वर्षीय अशोक राजभर पर पड़ोसी गांव कचगांव के बदलपुर निवासी रामसूरत यादव के पालतू कुत्ते ने हमला कर जख्मी कर।

    विदेशी नस्ल के बुलमैस्टिफ के काटने से गर्दन के ऊपरी हिस्से से लेकर नीचे तक तकरीबन एक इंच गहरा घाव बन गया। गंभीर रूप से घायल अशोक को जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां डाक्टरों ने पांच टांके लगाए हैं। हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नगर पंचायत कचगांव के बदलपुर निवासी रामसूरत यादव गुरुवार शाम तकरीबन पांच बजे अपने कुत्ते को टहलाने निकले थे। खेत में नील गाय को देखा तो उन्होंने कुत्ते को आवाज देकर छोड़ दिया। नील गाय को भगाने के बाद वह पीछे लौट रहा था। खेत में अशोक राजभर का परिवार धान की कटाई कर रहा था, जबकि खुद अशोक काम से लौटने के बाद घर की चाबी लेने निकले थे।

    एकाएक कुत्ता उग्र होकर अशोक पर टूट पड़ा। उनके गर्दन के आगे व पीछे, हाथ व पैर में कई स्थानों पर नोच लिया। एकाएक हुई इस घटना से सभी सहम गए। रामसूरत ने किसी तरह कुत्ते को काबू किया। गंभीर रूप से घायल अशोक को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डाक्टरों ने पांच टांके लगाए।

    लगा कि जान नहीं बचेगी : अशोक
    उस पल को याद करते हुए अशोक अभी भी सिहर जा रहे। उन्होंने बताया कि कुछ पल के लिए लगा था कि उनकी जान नहीं बचेगी। उधर, रामसूरत के पुत्र सर्वेश कुमार यादव ने बताया कि यह कुत्ता दीपावली के एक दिन बाद लाइन बाजार थाना क्षेत्र के ताहिरपुर निवासी राजेश गौड़ से लिए थे, जिसे पिता वापस करने जा रहे थे। इसी बीच उसने हमला कर अशोक को घायल कर दिया।


    फसल की रखवाली के लिए ले गए थे कुत्ता

    राजेश गौड़ का कहना है कि चार दिन पहले कुत्ता कचगांव हाईवे पर मिला था, जो पीछे-पीछे आ गया। राजेपुर गांव पहुंचने पर उसने एक को काट भी लिया। उसी दिन उसे सीकड़ में बांध कर ताहिरपुर ले जाने लगा। इसी दौरान उसने मुझे भी सीने पर काट लिया था। गांव के लोगों के दबाव के कारण मैंने उसे अपने यहां बांध लिया। उसके बाद बदलपुर निवासी राम सूरत यादव फसल की देख-भाल कराने की बात कह अपने यहां ले गए। फिलहाल कुत्ता राजेश के यहां है।

    पालतू कुत्ते के काटने पर सजा का प्रविधान
    यदि किसी का पालतू कुत्ता किसी इंसान को काट लेता है तो भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा-291 के तहत मालिक को छह महीने तक कैद का प्रविधान है। इसके अलावा इसमें पांच हजार रुपये जुर्माने भी लग सकता है। पालतू कुत्ते के काटने पर किसी की मौत होने पर गैर-इरादतन हत्या के अंतर्गत मामला दर्ज किए जाने भी प्रविधान है। - सतीश कुमार पांडेय, सहायक, जिला शासकीय अधिवक्ता।

    बोले पशु चिकित्सक

    बुलमैस्टिफ़ विदेशी नस्ल का कुत्ता है। इसके पालने पर कोई रोक नहीं है। बशर्ते इसका समय-समय पर वैक्सीनेशन कराया जाय। - डा. आलोक सिंह पालीवाल, पशु चिकित्सक।

    बोले थानाध्यक्ष, जफराबाद
    घटना की जानकारी है। अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। यदि तहरीर मिलती है तो मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।- श्री प्रकाश शुक्ला, थानाध्यक्ष, जफराबाद।