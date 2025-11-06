Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जौनपुर में प्रेम विवाह के पांच माह बाद युवती ने फंदे से लटक कर दी जान

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 05:15 PM (IST)

    जौनपुर के मानीकलां गांव में प्रेम विवाह के पांच महीने बाद एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका काजल, अपने पति महेश्वर के साथ लखनऊ में रहना चाहती थी, लेकिन महेश्वर के इनकार करने पर वह तनाव में थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है, हालांकि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

    prefferd source google
    Hero Image

     प्रेम विवाह के पांच माह बाद की युवती ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। 

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। खेतासराय क्षेत्र के मानीकलां गांव में बुधवार की रात प्रेम विवाह के पांच माह बाद की युवती ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। गुरुवार की सुबह शव दिखाई पड़ते ही सनसनी फैल गई। चर्चा है कि पति के साथ लेकर लखनऊ न रहने से क्षुब्ध होकर उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गांव निवासी महेश्वर प्रसाद ने गत 10 जून को 23 वर्षीय काजल से प्रेम विवाह किया था। महेश्वर लखनऊ में रहकर ओला कैब चलाता है। काजल अक्सर महेश्वर पर लखनऊ साथ लेकर रहने को कहती थी। महेश्वर इन्कार कर देता था।

    घर पर अकेली रहने वाली काजल तनावग्रस्त रहा करती थी। गुरुवार की सुबह काजल काफी देर तक घर से बाहर नहीं निकली तो घर के बगल में रहने वाली उसकी मौसी की पुत्री जगाने गई। दरवाजा भीतर से बंद मिलने पर खटखटाया और आवाज लगाई, लेकिन भीतर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई।

    ऐसे में किसी अनहोनी की आशंका से उसने शोर मचाया। जानकारी होने के बाद मौके पर आसपास के लोग जुट गए। दरवाजा तोड़ा गया तो कमरे में काजल का पंखे में रस्सी से फंदे के सहारे लटका शव दिखाई पड़ते ही सनसनी फैल गई।

    पुलिस को छानबीन के दौरान कमरे से सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर प्रक्रिया पूरी की। थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने बताया मामला आत्महत्या का है। छानबीन में पता चला कि नवविवाहित काजल गांव में नहीं बल्कि पति के साथ लखनऊ रहना चाहती थी। संभवत: इसी बात को लेकर पति से अनबन होने पर उसने आत्मघाती कदम उठा लिया।