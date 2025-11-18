आम रास्ते पर निर्माण को लेकर दो पक्षों में मारपीट, 7 पर मुकदमा दर्ज
जौनपुर के केराकत कोतवाली क्षेत्र के खर्गसेनपुर में सार्वजनिक रास्ते पर निर्माण को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। फुल्लन मौर्य पर सार्वजनिक मार्ग पर मकान निर्माण कर कब्जा करने का आरोप है। राज बहादुर मौर्य के विरोध करने पर मारपीट शुरू हो गई। पुलिस ने सात आरोपियों को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज किया और शांति व्यवस्था के लिए पुलिस तैनात कर दी गई है।
जागरण संवाददाता, थानागद्दी (जौनपुर)। केराकत कोतवाली क्षेत्र के खर्गसेनपुर में मंगलवार को सार्वजनिक मार्ग पर कब्जे काे लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
आरोप है कि गांव निवासी फुल्लन मौर्य पक्ष सार्वजनिक मार्ग पर मकान निर्माण कर कब्जा करने लगा। विपक्षी राज बहादुर मौर्य के विरोध करने पर फुल्लन पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया। दोनों पक्षों की तरफ से ईंट-पत्थर चलने लगे।
सूचना मिलते ही थानागद्दी पुलिस चौकी प्रभारी आशुतोष गुप्त मय फोर्स मौके पर पहुंचे और सात आरोपितों को हिरासत में ले लिया। पुलिस चौकी ले जाकर आरोपितोें का मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया। चौकी प्रभारी ने बताया शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव में पुलिस जवान तैनात कर दिए गए हैं।
