आम रास्ते पर निर्माण को लेकर दो पक्षों में मारपीट, 7 पर मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, थानागद्दी (जौनपुर)। केराकत कोतवाली क्षेत्र के खर्गसेनपुर में मंगलवार को सार्वजनिक मार्ग पर कब्जे काे लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

आरोप है कि गांव निवासी फुल्लन मौर्य पक्ष सार्वजनिक मार्ग पर मकान निर्माण कर कब्जा करने लगा। विपक्षी राज बहादुर मौर्य के विरोध करने पर फुल्लन पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया। दोनों पक्षों की तरफ से ईंट-पत्थर चलने लगे।