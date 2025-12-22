वाराणसी से अयोध्या जा रही फरक्का एक्सप्रेस की कपलिंग टूटी, दो घंटे रुकी रही ट्रेन

जागरण संवाददाता, जौनपुर। जफराबाद रेलवे स्टेशन पर सोमवार को कपलिंग टूटने से फरक्का एक्सप्रेस लगभग दो घंटे खड़ी रही। ट्रेन के विलंब से रवाना होने की वजह से यात्रियों को भी समस्या का सामना करना पड़ा।

स्टेशन अधीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि खामी को दुरुस्त कर फरक्का एक्सप्रेस को रवाना कर दिया व अन्य ट्रेनों को दूसरे लाइन से निकाला गया। वाराणसी से अयोध्या की तरफ जा रही फरक्का एक्सप्रेस दोपहर दो बजकर 10 मिनट पर प्लेटफार्म संख्या दो पर पहुंची।