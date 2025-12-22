Language
    वाराणसी से अयोध्या जा रही फरक्का एक्सप्रेस की कपलिंग टूटी, दो घंटे रुकी रही ट्रेन

    By Amardeep Srivastava Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 08:51 PM (IST)

    जौनपुर के जफराबाद रेलवे स्टेशन पर कपलिंग टूटने के कारण फरक्का एक्सप्रेस दो घंटे तक खड़ी रही। वाराणसी से अयोध्या जा रही ट्रेन दोपहर 2:10 बजे प्लेटफार्म ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। जफराबाद रेलवे स्टेशन पर सोमवार को कपलिंग टूटने से फरक्का एक्सप्रेस लगभग दो घंटे खड़ी रही। ट्रेन के विलंब से रवाना होने की वजह से यात्रियों को भी समस्या का सामना करना पड़ा।

    स्टेशन अधीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि खामी को दुरुस्त कर फरक्का एक्सप्रेस को रवाना कर दिया व अन्य ट्रेनों को दूसरे लाइन से निकाला गया। वाराणसी से अयोध्या की तरफ जा रही फरक्का एक्सप्रेस दोपहर दो बजकर 10 मिनट पर प्लेटफार्म संख्या दो पर पहुंची।

    ट्रेन जब स्टेशन से आगे बढ़ी तो इंजन के बाद एक बोगी छोड़कर दोनों बोगियों के बीच की कपलिंग टूट गई। कपलिंग टूटते ही पायलट सदानंद को जानकारी हुई तो उन्होंने ट्रेन रोक कर स्टेशन अधीक्षक सुनील कुमार को जानकारी दी।

    इसके बाद घटना की जानकारी सीनियर टेक्नीशियन प्रांजल यादव को दी गई। दो घंटे के प्रयास के बाद कपलिंग को जोड़कर शाम चार बजकर पांच मिनट पर ट्रेन को गंतव्य के लिए रवाना किया गया।