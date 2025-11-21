फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस और कार्ड बनाने वाले गिरोह का राजफाश, पुलिस ने दो आरोपितों को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जौनपुर। कोतवाली पुलिस ने शहर के व्यस्ततम ओलंदगंज क्षेत्र में शुक्रवार को एक मकान पर छापेमारी कर जालसाजी कर फर्जी तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, फिटनेस प्रमाण पत्र, आयुष्मान, श्रम कार्ड व अन्य कागजात बनाने वाले गिरोह का राजफाश किया।

मौके पर मौजूद दो आरोपित गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस को तलाशी के दौरान जालसाजी में प्रयुक्त कंप्यूटर, सीपीयू व दो मोबाइल फोन व नकदी मिली। मिले सुराग पर कोतवाली प्रभारी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने टीम के साथ मकान पर छापेमारी की।

अड्डे पर मौजूद सिकरारा के ताहिरपुर निवासी राकेश यादव उर्फ चानू व शहर कोतवाली के उमरपुर हरिबंधनपुर निवासी विवेक निषाद को गिरफ्तार कर लिया।

तलाशी में फर्जी तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों का आरसी, आधार कार्ड, वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड बनाने में प्रयुक्त कंप्यूटर, सीपीयू, कुछ कागजात, दो मोबाइल फोन व चार हजार रुपये नकद बरामद हुए।

जालसाजी से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपितों का चालान कर दिया। गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम में सरायपोख्ता पुलिस चौकी प्रभारी राहुल रंजन, राज कालेज पुलिस चौकी प्रभारी सुनील यादव कांस्टेबल राज कुमार मौर्य, विजय प्रताप भी रहे।