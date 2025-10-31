जौनपुर में एक लाख की रंगदारी ने देने पर ढहा दी दीवार, 15 आरोपितों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा
जौनपुर में रंगदारी की मांग पूरी न होने पर दबंगों ने एक व्यक्ति की चारदीवारी गिरा दी। पीड़ित ने 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपियों ने रंगदारी न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, मुंगराबादशाहपुर (जौनपुर)। क्षेत्र के फत्तूपुर निस्फी गांव में एक लाख रुपये रंगदारी न देने पर मनबढ़ों ने बैनामा कराई गई भूमि पर बनाई गई चारदीवारी ढहा दी। एससी-एसटी एक्ट के तहत फर्जी मुकदमे में फंसा देने की धमकी भी दी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 11 नामजद सहित 15 आरोपितों के व विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।
गांव के निवासी दिनेश कुमार ने तहरीर दी कि गांव में ही तरहठी रोड पर रजिस्ट्री कराई गई अपनी भूमि पर चारदीवारी का निर्माण कराया था। गांव के ही कुछ मनबढ़ एक लाख रुपये की रंगदारी की मांग करते हुए एससी-एसटी एक्ट के तहत फर्जी मुकदमा कर फंसाने की धमकी दे रहे थे।
रंगदारी न देने पर गत 27 अक्टूबर को मनबढ़ों ने चारदीवारी ध्वस्त कर दी। तहरीर में महिलाओं सहित 11 आरोपितों को नामजद किया गया है। साथ ही चार अज्ञात आरोपित दर्शाए गए हैं। पीड़ित ने प्रकरण की शिकायत आइजीआरएस में भी प्रार्थना पत्र देकर की है।
थाना प्रभारी निरीक्षक अमरेंद्र कुमार पांडेय ने बताया पीड़ित की तहरीर के आधार पर आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
