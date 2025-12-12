जौनपुर में कफ सीरप तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर तीन स्थानों पर ED का छापा, सात घंटे तक चली जांच

जागरण संवाददाता, जौनपुर। कोडीनयुक्त कफ सीरप तस्करी व मनी लॉड्रिंग के मामले में शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नगर के तीन स्थानों पर छापेमारी की। लगभग सात घंटे गहन जांच व पूछताछ के बाद टीम अपने साथ दवाओं की खरीद व बिक्री, रुपये के लेन-देन आदि के रिकार्ड फोटो स्टेट कराकर साथ ले गई। छापेमारी को लेकर जिलेभर में तरह-तरह की चर्चा रही।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम तीन वाहनों से सीआरपीएफ के जवानों के साथ दोपहर 12 बजे नगर में पहुंची। पहली टीम ने सीएमओ कार्यालय के सामने स्थित केदार फार्मा के प्रोपराइटर अमर पांडेय के आवास पर दबिश दी। यहां लगभग छह घंटे तक कोडीन सीरप की खरीद व बिक्री के बारे में पूछताछ की।

आवश्यक अभिलेखों का फोटो स्टेट कराकर साथ ले गई। दूसरी टीम नगर कोतवाली क्षेत्र के राम टाकीज के पास विकास सिंह नार्वे के ठिकाने पर पहुंची। यहां टीम दवाओं से संबंधित कागजात, मोबाइल डाटा, बैंक ट्रांजेक्शन और अन्य आवश्यक कागजात साथ ले गई।

तीसरी टीम ने एसएनजे टोयटा एजेंसी पर जाकर पूछताछ की। यहां आरोपितों के करीबियों से वाहनों की खरीद आदि के बारे में जांच की। हालांकि एजेंसी के जनरल मैनेजर ने टीम के एजेंसी में आने की बात को खारिज करते हुए कहा कि बाहर वाहन खड़ा था लेकिन कोई भी न तो अंदर आया और न ही पूछता की। इस बारे में जौनपुर पुलिस ने किसी भी जानकारी से इनकार किया है।