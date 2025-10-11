जिले में दो डेंगू के मरीज मिलने से मचा हड़कंप, 55 हुई पीड़ितों की संख्या

जागरण संवाददाता, जौनपुर। जनपद में एलाइजा से जांच में दो और डेंगू के मरीज मिले हैं। जनपद में पीड़ितों का आंकड़ा बढ़कर 55 पहुंच गया है। शुक्रवार को एक मरीज केराकत व एक डोभी क्षेत्र में मिला। सबसे अधिक नगर क्षेत्र में 10, केराकत व डोभी में पांच-पांच मरीज मिले हैं।

अक्टूबर माह में हुई अच्छी बारिश के बाद जगह-जगह हुए जलभराव के कारण डेंगू के संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। बचाव के लिए सतर्कता जरूरी है। थोड़ी सी लापरवाही घातक साबित होगी। जिला मलेरिया अधिकारी सुनील कुमार यादव ने कहा कि डेंगू में सावधानी और सतर्कता जरूरी है।

जांच उपचार में देरी भारी पड़ सकती है। डेंगू जानलेवा हो सकता है। बताया कि जनवरी से अब तक डेंगू के कुल 55 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। सर्वाधिक प्रभावित ब्लाकों में सर्वाधिक 10 डेंगू मरीज नगरपालिका परिषद जौनपुर के हैं।

केराकत, डोभी में कुल पांच-पांच मरीज, बदलापुर, सुइथाकला में चार-चार, जलालपुर, करंजाकला, मुफ्तीगंज में तीन-तीन, बक्सा, खुटहन, सुजानगंज, रामपुर में दो-दो मरीज मिले हैं। बताया कि डेंगू मादा एडीज मच्छर के काटने से फैलने वाला एक संक्रामक वायरल रोग है ।