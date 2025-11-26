फर्जी डेथ सर्टिफिकेट लगाकर चचेरी बहन ने अपने नाम करा ली जमीन, कोर्ट ने FIR दर्ज करने का दिया आदेश

जागरण संवाददाता, जौनपुर। धोखाधड़ी व जालसाजी के मामले में एसीजेएम प्रथम कोर्ट ने छह आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश थानाध्यक्ष मड़ियाहूं को दिया। एफआईआर की कॉपी सात दिन के अंदर कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश हुआ।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोप है कि वादी के चाचा के नाम की जमीन उनकी बेटी ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर अपने और अपने बच्चों के नाम करा ली। छोटेलाल निवासी ग्राम गहली थाना बरसठी ने अखिलेश, संतोष, अरुण निवासी प्रयागराज, गायत्री देवी निवासी जफराबाद, उर्मिला व किशोरी लाल निवासी भदरांव बरसठी के खिलाफ अधिवक्ता अवधेश तिवारी के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया कि वादी के चाचा विद्या प्रसाद की मृत्यु 29 सितंबर 1993 को हो गई थी।

उनका अंतिम क्रिया कर्म सब वादी ने ही किया और विद्या प्रसाद की विवाहित पुत्रियों शकुंतला व गायत्री को भी आमंत्रित किया। विद्या प्रसाद की संपत्ति ग्राम गहली पर वादी के पिता संकठा आदि वारिसानों का नाम सरकारी कागजात पर दर्ज हुआ।

लेकिन हल्का लेखपाल द्वारा भूलवश विद्या प्रसाद की शेष भूमि पर वादीपक्ष का नाम अंकित होने से छूट गया। कुछ समय बीतने के बाद विद्या प्रसाद की पुत्री गायत्री व पुत्री शकुंतला के पुत्र गण अखिलेश, संतोष व अरुण व उनके परिवार वालों की नियत खराब हो गई।