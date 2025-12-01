जागरण संवाददाता, जौनपुर। कोडीनयुक्त सीरप की तस्करी के मामले में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग भी जांच के घेरे में आ गया है। सोमवार को अपर पुलिस अधीक्षक आयुष श्रीवास्तव ने कहा कि कार्रवाई की जद में आए तीन आरोपितों को विभाग ने बिना सत्यापन के ही लाइसेंस निर्गत कर दिया है। इस मामले की विभाग के भूमिका की भी गहनता से जांच की जाएगी।

उन्होंने बताया कि शनिवार को जनपद के जिन तीन दवा कारोबारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है उनकी फर्म पर दिल्ली के फर्म वान्या इंटर प्राइजेज से 17 व 18 सितंबर को एक ही ट्रक से 90 हजार व 96 हजार कुल एक लाख 86 हजार बाटल कोडीनयुक्त सीरप आया था। एसआईटी टीम की जांच में यह तीनों दुकानें मौके पर नहीं मिलीं। इनकी जगह पर अलग-अलग दुकानें संचालित मिलीं।