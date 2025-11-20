विपक्ष का वोट कटवाने का वीडियो प्रसारित, बदलापुर विधायक रमेशचंद्र बोले, बयान तोड़ा-मरोड़ा गया
जौनपुर में भाजपा विधायक रमेशचंद्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह विपक्ष के वोट कटवाने की बात करते दिख रहे हैं। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। विधायक रमेश मिश्र ने सफाई में कहा कि उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है, उनका मकसद वोटर लिस्ट में दोहराव को ठीक करना था।
जासं, जौनपुर। जिले में सियासी बवंडर भाजपा विधायक रमेशचंद्र के वीडियो से मचा हुआ है। आरोप है कि वायरल वीडियो में वह विपक्ष के लोगों के वोट कटवाने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद उनकी ओर से स्पष्टीकरण भले आया हो लेकनि विपक्ष को इसी बहाने सत्ता पक्ष पर हमलावर होने का मौका मिल गया है।
कांग्रेसजनों की ओर से कथित तौर पर बदलापुर विधायक रमेशचंद्र मिश्र का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर बुधवार को तेजी से प्रसारित किया जा रहा है। इसमें वह कहते हुए सुने जा रहे हैं कि मृतकों और विपक्षियों का नाम कटवाइए।
वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक नदीम जावेद ने लिखा कि बदलापुर विधायक एसआइआर में विपक्ष का वोट कटवाने की बात कह रहे हैं, जो शर्मनाक व लोकतंत्र और लोगों के मताधिकार पर सीधा हमला है।
उन्होंने कहा कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में जनान्दोलन करेगी। उधर, बदलापुर विधायक रमेश मिश्र ने कहा कि बात को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने कहा था कि वोटर सूची में विपक्षियों के नाम एक से अधिक बार हैं। इसे चिह्नित कर कटवाने का काम करें। वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है।
