जासं, जौनपुर। ज‍िले में स‍ियासी बवंडर भाजपा व‍िधायक रमेशचंद्र के वीड‍ियो से मचा हुआ है। आरोप है क‍ि वायरल वीड‍ियो में वह व‍िपक्ष के लोगों के वोट कटवाने के ल‍िए लोगों से अपील कर रहे हैं। वीड‍ियो वायरल होने के बाद उनकी ओर से स्‍पष्‍टीकरण भले आया हो लेकनि व‍िपक्ष को इसी बहाने सत्‍ता पक्ष पर हमलावर होने का मौका म‍िल गया है।

कांग्रेसजनों की ओर से कथित तौर पर बदलापुर विधायक रमेशचंद्र मिश्र का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर बुधवार को तेजी से प्रसारित किया जा रहा है। इसमें वह कहते हुए सुने जा रहे हैं कि मृतकों और विपक्षियों का नाम कटवाइए।

वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक नदीम जावेद ने लिखा कि बदलापुर विधायक एसआइआर में विपक्ष का वोट कटवाने की बात कह रहे हैं, जो शर्मनाक व लोकतंत्र और लोगों के मताधिकार पर सीधा हमला है।