जौनपुर में सपा नेता समेत सात के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज
जौनपुर में, कोतवाली पुलिस ने सपा नेता अरशद कुरैशी समेत सात लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। मृतक आसिफ की मां ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसके बेटे को प्रताड़ित किया, जिससे उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, जौनपुर। कोतवाली पुलिस ने सपा अल्पसंख्यक सभा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव अरशद कुरैशी सहित सात आरोपितों के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह कार्रवाई पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर की।
ख्वाजगी टोला मोहल्ला निवासी लाल मोहम्मद की पत्नी अफसाना बेगम ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि मेरा पुत्र मोहम्मद आसिफ आलम खां स्थित इब्राहिम की दुकान पर काम करता था। उसने बीसी में लगभग दो लाख रुपये जमा किए थे। रुपये मांगने पर सपा नेता अरशद कुरैशी, साहिल, प्लाटर मोहम्मद इस्माइल उर्फ पप्पू, अर्शी, इरफान कुरैशी, जावेद व बशीर उसे तरह-तरह से प्रताड़ित करते थे।
गत 16 मई को मोहम्मद आसिफ का दुकान में ही फंदे से लटका शव मिला। पता चलने पर मैं अपने पुत्रों के साथ पहुंची। मेरे विरोध करने के बाद भी आरोपित शव फंदे से उतारकर मोहल्ला उमर खां (बड़ी मस्जिद) उसकी बुआ के घर ले जाकर रख दिए। इससे साफ जाहिर होता है कि आरोपितों ने सबूत मिटाने का प्रयास किया। सूचना देने पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया।
कई बार कोतवाली में प्रार्थना पत्र देने के बाद भी आरोपितों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। आखिरकार न्यायालय के गुहार लगानी पड़ी। कोतवाली प्रभारी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा न्यायालय के आदेश पर सभी सात आरोपितों के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने, गाली-गलौ व जान से मारने की धमकी समेत अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना निरीक्षक महमूद आलम अंसारी को सौंपी गई है।
