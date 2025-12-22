Language
    कोडीनयुक्त कफ सीरप मामले में आरोपित भोला जायसवाल की जौनपुर कोर्ट में हुई पेशी

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 05:17 PM (IST)

    भोला जायसवाल के कोर्ट में पेशी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही।

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। कोडीनयुक्त कफ सीरप मामले में आरोपित भोला प्रसाद जायसवाल की सोमवार को एएम 10 संगीता गौतम की कोर्ट में पेशी हुई। न्यायालय ने उसे 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया। इसके बाद उसे वज्र वाहन से सोनभद्र भेजा गया। उसकी पेशी लगभग साढ़े चार बजे हुई, इस दौरान वह कंबल से अपना चेहरा ढककर आया।

    भोला प्रसाद जायसवाल, शुभम जायसवाल के पिता, पर आरोप है कि उन्होंने फर्म शैली ट्रेडर्स के माध्यम से जौनपुर जिले की 12 फर्मों के जरिए लगभग 42.5 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। औषधि विभाग की जांच में यह सामने आया है कि इन फर्मों के नाम पर बिलिंग की गई है। पुलिस और एसआईटी इस मामले की गहन जांच कर रही है।

    इस मामले में भोला जायसवाल की गिरफ्तारी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, विशेषकर उन फर्मों की वैधता और उनके द्वारा किए गए लेन-देन को लेकर। जांच एजेंसियों का ध्यान इस बात पर है कि क्या इन फर्मों के माध्यम से अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया गया है।

    जिला प्रशासन और पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। इस प्रकार के मामलों में सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।जौनपुर में इस मामले की गूंज सुनाई दे रही है, और स्थानीय नागरिकों में इस विषय पर चर्चा का माहौल बना हुआ है। आगे की कार्रवाई और जांच के परिणामों का सभी को इंतजार है।