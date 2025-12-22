कोडीनयुक्त कफ सीरप मामले में आरोपित भोला जायसवाल की जौनपुर कोर्ट में हुई पेशी

जागरण संवाददाता, जौनपुर। कोडीनयुक्त कफ सीरप मामले में आरोपित भोला प्रसाद जायसवाल की सोमवार को एएम 10 संगीता गौतम की कोर्ट में पेशी हुई। न्यायालय ने उसे 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया। इसके बाद उसे वज्र वाहन से सोनभद्र भेजा गया। उसकी पेशी लगभग साढ़े चार बजे हुई, इस दौरान वह कंबल से अपना चेहरा ढककर आया।

भोला प्रसाद जायसवाल, शुभम जायसवाल के पिता, पर आरोप है कि उन्होंने फर्म शैली ट्रेडर्स के माध्यम से जौनपुर जिले की 12 फर्मों के जरिए लगभग 42.5 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। औषधि विभाग की जांच में यह सामने आया है कि इन फर्मों के नाम पर बिलिंग की गई है। पुलिस और एसआईटी इस मामले की गहन जांच कर रही है।

इस मामले में भोला जायसवाल की गिरफ्तारी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, विशेषकर उन फर्मों की वैधता और उनके द्वारा किए गए लेन-देन को लेकर। जांच एजेंसियों का ध्यान इस बात पर है कि क्या इन फर्मों के माध्यम से अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया गया है।