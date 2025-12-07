8.44 लाख लाभार्थियों का नहीं बना सका आयुष्मान कार्ड, कैंप लगने के बाद नहीं पहुंच रहे लोग

जागरण संवाददाता, जौनपुर। आयुष्मान कार्ड योजना से अभी भी 8.44 लाख लाभार्थी वंचित हैं। इसकी एक वजह लाभार्थियों का रुचि नहीं लेना भी है। अस्पतालों, सहज जन सेवा केंद्रों, कोटे की दुकानों और पंचायत भवनों पर कैंप लगाने के बावजूद लोग नहीं पहुंच रहे हैं। आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी।

आरंभ में वर्ष 2011 की सेक (बीपीएल) सूची के लाभार्थियों व मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के 16043 और एक लाख, 24 हजार अंत्योदय परिवारों को जोड़ा गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत छूटे परिवारों, श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को अभियान में शामिल किया गया।

सरकार की मुफ्त उपचार योजना का अधिक से अधिक गरीबों के दर्द का मरहम बने इस मंशा से पहल करते हुए पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड में छह या उससे अधिक सदस्य हैं उनको शामिल किया गया। इसके बाद सरकार ने 70 प्लस सभी वरिष्ठ नागरिकों को योजना से जोड़ दिया है। योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 21 लाख, 14 हजार, 398 में हो गई है। योजना के प्रति लोगों में जागरूकता की कमी के कारण अभी तक सिर्फ 12 लाख, 70 हजार लाभार्थियों का ही कार्ड बन पाया है।

एक माह का चल रहा विशेष अभियान शासन का निर्देश है कि शत-प्रतिशत लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाकर उन्हें मुफ्त चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए तय स्थानों के अलावा 25 नवंबर से एक माह का विशेष कैंप पंचायत भवनों पर लगाया जा रहा है। जनपद में हर दिन करीब 125 स्थानों पर कैंप लग गए हैं। छह दिसंबर तक विशेष अभियान में 3622 लोगों का कार्ड बनाया गया है।

57328 वरिष्ठजनों का बन है कार्ड जनपद में 79 हजार वरिष्ठजनों की सूची स्वास्थ्य विभाग को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए दी गई। जिलाधिकारी की विशेष पहल पर विभाग द्वारा 57328 वरिष्ठजनों का कार्ड बन पाया है। कार्ड बनवाने से वंचित लोगों में कुछ का आधार कार्ड नहीं बना है तो कई का फिंगर और मोतियाबिंद का आपरेशन कराने के कारण फेस नहीं मैच कर रहा है। लिंक मोबाइल नंबर बंद होने के कारण ओटीपी भी नहीं जा पा रही है, जिससे बाधा आ रही है।

सभी कोटे की दुकानों पर बनेगा लगेगा विशेष कैंप जनपद में कार्ड बनाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक और पहल की है। जिला पूर्ति अधिकारी के सहयोग से सभी कोटेदारों के यहां उन लाभार्थियों की सूची भेजी जा रही है, जिनका अभी तक कार्ड नहीं बना है। खाद्यान्न वितरण के दिन विभाग के कर्मचारी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर मौजूद रहेंगे और आने वाले लोगों का कार्ड बनाया जाएगा।