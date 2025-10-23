जौनपुर में बंधा काटने से भारी नुकसान, सात कुंतल मछलियाँ मरीं

जागरण संवाददाता थानागद्दी (जौनपुर)। केराकत कोतवाली क्षेत्र के भीतरी और गोबरा गाँव के बीच गोमती नदी के सूखे हिस्से में एक कच्चे बंधे का निर्माण किया गया था, जिसमें दो किलोमीटर तक जल संचय किया गया था। 19 अक्टूबर की मध्य रात्रि में अराजक तत्त्वों द्वारा इस बंधे को काट दिया गया, जिससे बंधे का पानी बाहर निकलने लगा। इस घटना के परिणामस्वरूप बंधे में लगभग सात कुंतल मछली मरकर उतराने लगीं।

मछलियों के मरने से गाँव में बदबू फैलने पर ग्राम प्रधान विपिन सिंह ने दो दिन बाद इस घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। उन्होंने बताया कि गाँव के कुछ अराजक तत्त्वों ने जानबूझकर बंधे को काटा ताकि जल निकासी के बाद सुखी जमीन पर खेती कर सकें और बालू खनन करवा सकें।

ग्राम प्रधान ने कहा कि यह घटना न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि गाँव के लोगों के लिए भी गंभीर समस्या उत्पन्न कर रही है। मछलियों के मरने से जल जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिससे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचा है।