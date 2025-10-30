वाराणसी-लखनऊ हाईवे पर भीषण हादसा, ट्रक से टकराया आंध्र प्रदेश के श्रद्धालुओं का वाहन; 11 घायल

जागरण संवाददाता, जौनपुर। वाराणसी-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाइन बाजार के सीहीपुर में गुरुवार की सुबह बड़ा हादसा हो गया। वाराणसी से श्रीराम लला का दर्शन-पूजन करने अयोध्या धाम जा रहे आंध्र प्रदेश के श्रद्धालुओं का टैंपो ट्रैवलर वाहन ट्रक से टकरा गया। हादसे में चालक व महिलाओं समेत 10 श्रद्धालु घायल हो गए। दो को हालत गंभीर होने के कारण बीएचयू ट्रामा सेंटर भेज दिया गया। अन्य काे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। दुर्घटना के बाद चालक ट्रक लेकर भाग गया।

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के 15 श्रद्धालुओं का जत्था वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने के बाद सुबह अयोध्या धाम के लिए रवाना हुआ। करीब 8.30 बजे रायबरेली-जौनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के लिंक मार्ग से एक ट्रक हाईवे पर पहुंचा। ट्रक को चालक-आगे पीछे कर रहा था। उसी समय तेज रफ्तार ट्रैवलर अनियंत्रित होकर ट्रक से भिड़ गया।

टक्कर से ट्रैवलर का पिछला दरवाजा खुल गया और सवार यात्री सड़क पर जा गिरे। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भेजा। घायलों में ट्रैवलर चालक मीरजापुर जिले के अदलहाट थाना के मूसेपुर गांव निवासी निरंजन यादव, दर्शनार्थी भोगीलक्ष्मी, वी.कल्पते, डी वाधावंश रानी, एन. जयलक्ष्मी, जय किशोर, साक्षी निरंजन, डी. हेमलता, ऊषा रानी, राम लिंगेश्वर व पी. सत्यवती हैं।

खबर लगते ही जिलाधिकारी डा. दिनेश चंद्र, एएसपी (सिटी) आयुष श्रीवास्तव और प्रशिक्षु आइपीएस सीओ सिटी गोल्डी गुप्त ने अस्पताल पहुंचकर घायलों को देखा और समुचित उपचार के निर्देश दिए। भोगीलक्ष्मी व एक अन्य को हालत गंभीर देखते हुए बीएचयू ट्रामा सेंटर भेज दिया गया। शेष को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। उन्हें साथी दर्शनार्थी लेकर चले गए।

ट्रक अचानक लिंक रोड से हाईवे पर आया। चालक आगे-पीछे कर रहा था। बरसात के कारण सामने शीशे पर पड़ी बूंदों के कारण आगे साफ दिखाई न पड़ने से ब्रेक लगाने के बावजूद ट्रैवलर अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गया। - निरंजन यादव, ट्रैवलर चालक

ट्रैवलर के चालक व 10 दर्शनार्थी घायल हुए हैं। हादसे के कारणों की पुलिस छानबीन कर रही है। मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। श्रीकाकुलम के जिलाधिकारी को हादसे की जानकारी दे दी गई है। - डा. दिनेश चंद्र, जिलाधिकारी