अक्षरा सिंह की धमाकेदार प्रस्तुतियों ने महोत्सव में जमाया रंग, रोमांटिक और लोक गीतों से मोह लिया दर्शकों का मन

जागरण संवाददाता, शाहगंज (जौनपुर)। दो दिवसीय महोत्सव के दूसरे दिन शुक्रवार की रात रामलीला मैदान पर कला, संगीत और मनोरंजन का अद्भुत संगम देखने को मिला। कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियों पर देर रात तक दर्शकों का उत्साह चरम पर बना रहा। भोजपुरी सुपरस्टार अक्षरा सिंह की धमाकेदार प्रस्तुतियों ने महोत्सव में धूम मचा दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कार्यक्रम की शुरुआत गायक आर्यन बाबू ने अपने लोकप्रिय गीत है पावन संगम की धरती, यह प्रयागराज है से की। उनकी मधुर आवाज़ और प्रभावशाली प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। उनके बाद गायिका मानसी और गायक आलोक कुमार ने अपने रोमांटिक व लोकगीतों से समां और रंगीन कर दिया।

रात का मुख्य आकर्षण रहीं भोजपुरी सुपरस्टार अक्षरा सिंह जैसे ही वे मंच पर आईं, पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उन्होंने प्रस्तुति की शुरुआत भक्ति गीत हर हर भोले नमः शिवाय से की। इसके बाद राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में जैसे भजनों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया।

दर्शकों की फरमाइश पर उन्होंने मैं तो गोल मटोल मेरे दुबले पिया, ओ राजाजी मैं तो बिजली बनूंगी, तेरे रश्के कमर सहित कई सुपरहिट गीत प्रस्तुत किए। ठंड भरी रात में भी उनकी ऊर्जा और जोश से मैदान देर रात तक गरमाता रहा।