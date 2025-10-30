जौनपुर में बोले अजय राय - 'मोदी के झूठ और जुमलों से देश ऊब चुका है'

जागरण संवाददाता, जौनपुर। काग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि बिहार में भाजपा गठबंधन की विदाई सुनिश्चित है। वहां इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। भाजपा के कुशासन और नरेंद्र मोदी के झूठ और जुमलों से देश ऊब चुका है। वह बुधवार की देर शाम पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह मुन्ना के पैतृक आवास रामनगर कोट गांव में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे।

आरोप लगाया कि देश में मंहगाई, बेरोजगारी चरम पर है। दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। किसान और नौजवानों की हालात दयनीय है। लोग राहुल गांधी को देश के सबसे विश्वसनीय नेता के रूप में न सिर्फ मान रहे हैं, बल्कि उनकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं।