    जौनपुर में बोले अजय राय - 'मोदी के झूठ और जुमलों से देश ऊब चुका है'

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 01:50 PM (IST)

    जौनपुर में अजय राय ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश मोदी के झूठ और जुमलों से ऊब चुका है। उन्होंने कांग्रेस की नीतियों की प्रशंसा की और जनता से समर्थन मांगा। राय ने स्थानीय मुद्दों पर भी बात की और विकास का वादा किया।

    पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह मुन्ना के पैतृक आवास रामनगर कोट गांव में पत्रकारों के सवालों का अजय राय जवाब दे रहे थे।

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। काग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि बिहार में भाजपा गठबंधन की विदाई सुनिश्चित है। वहां इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। भाजपा के कुशासन और नरेंद्र मोदी के झूठ और जुमलों से देश ऊब चुका है। वह बुधवार की देर शाम पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह मुन्ना के पैतृक आवास रामनगर कोट गांव में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे।

    आरोप लगाया कि देश में मंहगाई, बेरोजगारी चरम पर है। दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। किसान और नौजवानों की हालात दयनीय है। लोग राहुल गांधी को देश के सबसे विश्वसनीय नेता के रूप में न सिर्फ मान रहे हैं, बल्कि उनकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं।

    वह जनपद में विभिन्न स्थानों पर उपस्थित रहकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठन की गतिशीलता और पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी एकत्रित किए। अजय राय ने कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह मुन्ना के पैतृक आवास पहुंच कर उनका हाल चाल लिया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता संजीव सिंह ने कहा कि दलित उत्पीड़न के कई मामले सरकार की छव‍ि को खराब कर रहे हैं।