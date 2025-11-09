Language
    जौनपुर में ईयरफोन लगाकर पटरी पर चल रहे युवक की ट्रेन के धक्के से मौत

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 04:05 PM (IST)

    जौनपुर में एक युवक की ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पर चलने के दौरान ट्रेन से टकराकर मौत हो गई। मृतक, सन्नी बिंद, बीफार्मा का छात्र था और रोजाना सुबह ट्रैक के किनारे टहलने जाता था। वह अपने माता-पिता की इकलौती संतान था। घटना वाराणसी-लखनऊ रेल खंड पर हुई।

    युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई।

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। ईयरफोन लगाकर रेल पटरी पर चल रहे युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा रविवार की सुबह वाराणसी-लखनऊ वाया अयोध्या रेल खंड पर खेतासराय क्षेत्र के ग्राम मानीकलां (पश्चिम बजरंग नगर) में हुआ।

    गांव निवासी छोटेलाल बिंद का 22 वर्षीय इकलौता पुत्र सन्नी बिंद उर्फ करन खुटहन के इमामपुर स्थित राधा वल्लभ ग्रुप आफ इंस्टीट्यूट से बीफार्मा (द्वितीय वर्ष) की पढ़ाई कर रहा था। सन्नी बिंद रोज की भांति करीब आठ बजे घर से ईयरफोन लगाकर रेलवे लाइन किनारे बने मैदान में टहलने जाने को निकला।

    वह रेल पटरी के बीच चल रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पीछे से आ रही ट्रेन की आवाज वह सुन नहीं सका। ट्रेन की चपेट में आ गए मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने हादसे की सूचना थाने पर दी। मानीकलां पुलिस चौकी प्रभारी शैलेंद्र राय मय फोर्स मौके पर पहुंचे और शव कब्जे में लेकर प्रक्रिया पूरी की।

    वह अपने माता-पिता की इकलौती संतान था। पिता छोटेलाल बिंद रोजी-रोटी के सिलसिले में मुंबई रहते हैं। मां चंद्रकला देवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। बेटे के मौत की खबर लगने पर छोटेलाल बिंद मुंबई से घर के लिए रवाना हो गए हैं।