जौनपुर में ईयरफोन लगाकर पटरी पर चल रहे युवक की ट्रेन के धक्के से मौत

जागरण संवाददाता, जौनपुर। ईयरफोन लगाकर रेल पटरी पर चल रहे युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा रविवार की सुबह वाराणसी-लखनऊ वाया अयोध्या रेल खंड पर खेतासराय क्षेत्र के ग्राम मानीकलां (पश्चिम बजरंग नगर) में हुआ।

गांव निवासी छोटेलाल बिंद का 22 वर्षीय इकलौता पुत्र सन्नी बिंद उर्फ करन खुटहन के इमामपुर स्थित राधा वल्लभ ग्रुप आफ इंस्टीट्यूट से बीफार्मा (द्वितीय वर्ष) की पढ़ाई कर रहा था। सन्नी बिंद रोज की भांति करीब आठ बजे घर से ईयरफोन लगाकर रेलवे लाइन किनारे बने मैदान में टहलने जाने को निकला।

वह रेल पटरी के बीच चल रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पीछे से आ रही ट्रेन की आवाज वह सुन नहीं सका। ट्रेन की चपेट में आ गए मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने हादसे की सूचना थाने पर दी। मानीकलां पुलिस चौकी प्रभारी शैलेंद्र राय मय फोर्स मौके पर पहुंचे और शव कब्जे में लेकर प्रक्रिया पूरी की।