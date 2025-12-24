जागरण संवाददाता, सिकरारा (जौनपुर)। बढौना गांव में बुधवार को एक दुखद घटना में धान कूटने वाली मशीन में फसने से एक दो वर्षीय बालक की जान चली गई। मृतक बालक, युग मौर्य, चार बहनों में इकलौता भाई था। उसकी जन्मदिन की खुशियां एक दिन पहले ही मनाई गई थीं, लेकिन अब परिवार में मातम छा गया है।

घटना के अनुसार, बढौना गांव निवासी विकास मौर्य उर्फ केडी अपने घर पर ट्रैक्टर से धान कुटाई कर रहे थे। इसी दौरान उनका दो वर्षीय पुत्र युग मशीन के पास पहुंच गया। युग का हाथ धान कुटाई मशीन में फंस गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्वजन तुरंत उसे इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

युग की आकस्मिक मौत से परिवार में कोहराम मच गया। उसकी मां, तनूजा, अपने इकलौते पुत्र के खोने के बाद बुरी तरह से रो रही थीं। घर पर सांत्वना देने के लिए रिश्तेदार और पड़ोसी दिनभर आते रहे। इस घटना ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया है।

युग की मौत ने न केवल उसके परिवार को बल्कि पूरे गांव को गहरे सदमे में डाल दिया है। गांव के लोग इस घटना को लेकर चिंतित हैं और ऐसे उपकरणों के उपयोग में सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं।

इस घटना ने यह भी स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर हमें और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। धान कुटाई जैसी मशीनों के पास बच्चों को न जाने देना चाहिए, ताकि ऐसी दुखद घटनाओं से बचा जा सके।

युग की मौत के बाद उसके परिवार में शोक की लहर है। उसकी चार बहनों ने अपने छोटे भाई को खोकर गहरा दुख महसूस किया है। परिवार के अन्य सदस्य भी इस घटना से आहत हैं और युग की यादों में खोए हुए हैं। लोग अब इस बात पर विचार कर रहे हैं कि कैसे ऐसी मशीनों का उपयोग करते समय बच्चों को सुरक्षित रखा जा सकता है।