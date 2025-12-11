जौनपुर में चाइनीज मंझे से प्राइवेट शिक्षक का गला कटा, अस्पताल में तोड़ा दम
जौनपुर में एक दुखद घटना में, एक प्राइवेट शिक्षक की चाइनीज मांझे से गला कटने के कारण मौत हो गई। यह घटना जौनपुर शहर में हुई, जिससे इलाके में शोक की लहर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जौनपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र के शास्त्री ब्रिज पर गुरुवार की सुबह लगभग सवा आठ बजे संदीप तिवारी (40) निवासी उमरपुर हरिबंधनपुर की चाइनीज मंझे की चपेट में आने से दुखद मृत्यु हो गई। संदीप तिवारी अपनी बेटी मन्नत को, जो कि कक्षा दो की छात्रा है, बाइक से सेंट पैट्रिक स्कूल छोड़कर घर लौट रहे थे। इस दौरान शास्त्री ब्रिज पर अचानक चाइनीज मंझे ने उनकी गर्दन को बुरी तरह से काट दिया।
घटना के बाद आसपास के लोगों ने तुरंत संदीप को सहायता प्रदान की और उन्हें एंबुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी स्थिति गंभीर बनी रही, और अंततः उन्होंने दम तोड़ दिया। यह घटना न केवल संदीप के परिवार के लिए एक बड़ा आघात है, बल्कि पूरे क्षेत्र में चाइनीज मंझे के खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को भी उजागर करती है।
चाइनीज मंझा, जो कि पतंगबाजी में उपयोग किया जाता है, अक्सर तेज धार वाला होता है और इसके कारण कई दुर्घटनाएं होती हैं। इस प्रकार के मंझे का उपयोग करने से न केवल मानव जीवन को खतरा होता है, बल्कि यह पक्षियों और अन्य जीवों के लिए भी घातक साबित हो सकता है। इस घटना ने स्थानीय प्रशासन और समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इस प्रकार के मंझे के उपयोग पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं।
स्थानीय निवासियों ने इस घटना के बाद अपनी चिंता व्यक्त की है और प्रशासन से मांग की है कि चाइनीज मंझे के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मंझे के कारण पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, और अब समय आ गया है कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
संदीप तिवारी की मृत्यु ने उनके परिवार को गहरे दुख में डाल दिया है। उनके परिवार के सदस्यों ने कहा कि संदीप एक जिम्मेदार इंसान थे। इस घटना ने यह भी स्पष्ट किया है कि समाज को चाइनीज मंझे के खतरों के प्रति जागरूक होना चाहिए। सभी को चाहिए कि वे इस प्रकार के मंझे का उपयोग न करें और दूसरों को भी इसके खतरों के बारे में बताएं।
