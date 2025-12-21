जौनपुर में किराना स्टोर में भीषण आग, मची अफरा-तफरी, तीन मकान आए जद में
जौनपुर के गौराबादशाहपुर में एक किराना स्टोर में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में उपकरण जल गए। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन दमकल व ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। गौराबादशाहपुर स्थित विनोद किराना स्टोर में रविवार की सुबह भयानक आग लग गई, जिसमें शार्ट सर्किट से कई उपकरण जलकर खाक हो गए। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन फायर ब्रिगेड अभी तक मौके पर नहीं पहुंची है।
इस दौरान एक सिलेंडर में विस्फोट हुआ, जिससे लोग भयभीत होकर भाग खड़े हुए। हालांकि, राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी भी प्रकार का जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है।
आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास करने लगे। लेकिन, दमकल विभाग की टीम भी सुबह 11 बजे के बाद पहुंची, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई। आग की लपटें तेजी से फैल रही थीं और दुकान के मालिक दहशत में आकर बेहोश हो गए।
स्थानीय निवासियों ने बताया कि आग की चपेट में तीन घर भी आ चुके हैं, जिससे वहां के लोगों में दहशत का माहौल है। आग की तीव्रता को देखते हुए सभी लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। स्थानीय प्रशासन ने अभी तक इस घटना पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। जिससे लोगों में चिंता बढ़ गई है।
स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन बिना दमकल की मदद के यह कार्य काफी कठिन साबित हो रहा है। आग की लपटें आस-पास के क्षेत्रों में भी फैलने लगी हैं, जिससे अन्य दुकानों और घरों को भी खतरा उत्पन्न हो गया है।
इस घटना ने स्थानीय समुदाय में एकजुटता का परिचय दिया है, जहां लोग एक-दूसरे की मदद करने के लिए आगे आए हैं। हालांकि, फायर ब्रिगेड की देरी ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन स्थानीय लोग इस घटना को लेकर चिंतित हैं।
सभी की निगाहें अब फायर ब्रिगेड पर हैं, जो जल्द से जल्द मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास करें। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आपातकालीन सेवाओं की तत्परता कितनी महत्वपूर्ण होती है।
दमकल 11.15 पर आया तो भी देर तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। दमकल की दूसरी गाड़ी 11.40 पर मौके पर आई तो दमकल का पानी खत्म हो गया गया। वाहन पानी लोड करने गया तो दूसरी गाड़ी आग पर काबू पाने का प्रयास करती रही।
स्थानीय लोगों के अनुसार रविवार सुबह 10:30 बजे संभवत: पूजा के दीपक या शॉर्टसर्किट से लगी है। कारण स्पष्ट नहीं होने के बीच आग बढ़ती देखकर घर के लोग पीछे के रास्ते से बाहर निकाल कर शोर मचाए।
किराना की दुकान में जहां आग लगी वहां पत्तल और प्लास्टिक का सामान स्टोर था जिससे आग को भड़कने के लिए पर्याप्त साधन मिल गया। परिजनों के अनुसार अनुमानित नुकसान 25 लाख रुपये का है। मकान की लंबाई 100 फीट और चौड़ाई 15 फीट थी। दो मंजिल मुख्य मकान में सब कुछ जलकर भस्म हो गया। जबकि पड़ोसी घरों को भी नुकसान पहुंचा है।
