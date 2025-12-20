जागरण संवाददाता, जौनपुर। खुटहन क्षेत्र के सौरइयां पट्टी गांव निवासी एक विवाहिता ने थाने में तहरीर देकर अपने पति पर पुत्र की प्राप्ति के लिए चुपके से दूसरी शादी रचा लेने व विरोध करने पर मारने-पीटने का आरोप लगाया है। पुलिस आरोपित पति के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर छानबीन कर रही है।

ज्योति देवी ने शुक्रवार को थाने में तहरीर दी कि उसका विवाह लगभग 18 वर्ष पूर्व गांव निवासी दिनेश गौतम के साथ हुआ था। दांपत्य जीवन सामान्य चल रहा था, लेकिन कोई संतान पैदा नहीं हुई। आरोप लगाया कि संतान प्राप्ति के लिए मेरे पति ने चोरी-छिपे दूसरा विवाह कर लिया।