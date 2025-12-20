Language
    जौनपुर में पुत्र प्राप्ति के ल‍िए रचा ली दूसरी शादी, पहली पत्नी ने पति पर दर्ज कराया मुकदमा

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 06:30 PM (IST)

    जौनपुर में पुत्र प्राप्ति की चाह में एक व्यक्ति ने दूसरी शादी कर ली। पहली पत्नी ने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि उसके पति ने ...और पढ़ें

    थानाध्यक्ष चंदन कुमार राय ने बताया मुकदमा दर्ज कर छानबीन की जा रही है।

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। खुटहन क्षेत्र के सौरइयां पट्टी गांव निवासी एक विवाहिता ने थाने में तहरीर देकर अपने पति पर पुत्र की प्राप्ति के लिए चुपके से दूसरी शादी रचा लेने व विरोध करने पर मारने-पीटने का आरोप लगाया है। पुलिस आरोपित पति के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर छानबीन कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ज्योति देवी ने शुक्रवार को थाने में तहरीर दी कि उसका विवाह लगभग 18 वर्ष पूर्व गांव निवासी दिनेश गौतम के साथ हुआ था। दांपत्य जीवन सामान्य चल रहा था, लेकिन कोई संतान पैदा नहीं हुई। आरोप लगाया कि संतान प्राप्ति के लिए मेरे पति ने चोरी-छिपे दूसरा विवाह कर लिया।

    इस बाबत पत्‍नी को आशंका होने पर छानबीन की तो पूरा मामला उजागर हुआ। गत 18 दिसंबर को इसी का विरोध करने पर दिनेश गौतम ने लात-घूंसों व डंडे से पीटकर मुझे घायल कर दिया। पुलिस या मायके वालों को सूचना देने पर जान से मार देने की धमकी दी। थानाध्यक्ष चंदन कुमार राय ने बताया मुकदमा दर्ज कर छानबीन की जा रही है।